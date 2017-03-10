Fetullah Gülen'den ''Hulusi Akar'' talimatı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada savunma yapan Eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Bıyık, "Adil Öksüz, Fetullah Gülen'le yaptığı görüşme sonrasında, Gülen'in talimatını bize aktardı. Öksüz, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şurada (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı emekli edecek. Orgeneral Akar'ın darbede desteğinin örgütün yanında olması için bunu ona söyleyin.' şeklinde sözler sarf etti ve bunun Gülen'in talimatı olduğunu söyledi" dedi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu sanık Bıyık gözaltına alınmadan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili olarak görev yaptığını, soruşturma aşamasında "Şapka" kod adıyla gizli tanık olduğunu, etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini ancak buna ilişkin yasal prosedürün devam etmesi nedeniyle gerçek kimliğiyle de aynı ifadeleri vereceğini belirtti.

Gülen cemaatine iyi niyetle ve dini duygularla katıldığını, bu nedenle terör örgütü üyesi olarak kabul edilmemesini isteyen Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminden önceden bilgisi olduğunu kabul etti.

"Acil Ankara'ya gel ülke yönetimine el konulacak"

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in hain darbe planının arkasında olduğunu ifade eden yegane kişilerden biri olduğunu belirten Bıyık, "Yüce Türk milletinin başına bela olan Fetullah'ın gerçek yüzünü Türkiye ve dünyanın görmesini, örgütün bitmesini istiyorum. Örgütün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, Ankara'daki bir villada darbe girişiminden önce TSK'dan ihraç edilen Kurmay Albay Bilal Akyüz, Kurmay Yarbay Barış Avıalan, Tuğgeneral Mehmet Partigöç, Havacı Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Koramiral Ömer Faruk Harmancık ve Jandarma Kurmay Yarbay Turgay Sökmen ile toplantı yaptı. Darbeyle ilgili çalışmaları yürüten örgütün sözde üst düzey 'imamları' ile de görüşmeler yaparak sürekli irtibat halindeydi." diye konuştu.

Bıyık, Ankara'da görev yaptığı 2013-2015 döneminde, FETÖ'nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı imamı "Cihan"ın, telefonlarına örgüt mensupları tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş "şifreli WhatsApp" programı kurduğunu kaydetti.

"Cihan"ın, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 5 Temmuz saat 21.00-22.00 sıralarında "Acil Ankara'ya gelmen gerekiyor" şeklinde mesaj attığını dile getiren Bıyık, "Nedenini sorduğunda ise 'ülke yönetimine el konulacak. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor, hemen Ankara'ya gelmen gerekiyor." dediğini anlattı.

"İlk iş FETÖ'cüleri cezaevinden çıkartmak"

6 Temmuz'da buluştuğu "Cihan" kod isimli kişinin, "Şu an çok önemli bir çalışma yapılıyor, birazdan bu çalışmanın yapıldığı yere gideceğiz" dediğini ifade eden sanık Bıyık, Ankara'da gittikleri yerde üç katlı çimento renkli, bahçeli, dışında danışmanlık merkezi levhası olan villa tarzı bir binanın kapısını 25-30 yaşları arasında saçları arkadan örgülü, gözlüklü, zayıf yapılı bir erkeğin (Akıncı Hava Üssü'nde yakalanmasının ardından tutuklanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanı Harun Biniş) açtığını beyan ederek şunları anlattı:

"Villa içerisinde çalışmalar devam ederken namaz vakitlerinde villa içerisindeki herkes abdest alıp namaz kılıyordu ancak farzları oradaki sivil bir şahıs kıldırıyordu. Bu şahsın 15 Temmuz sonrası görsel ve yazılı medyada çıkan haberlerden gördüğüm kadarıyla TSK'da 'Havacı imam' diye adı geçen Adil Öksüz olduğunu anladım. Bu şahıs villaya girdiğim ilk gün olduğu gibi diğer günlerde de sürekli olarak villanın diğer katlarını da gezerek villada bulunan ve yapılacak olan askeri darbeyle ilgili çalışmaları yürüten diğer örgüt mensuplarıyla görüşmeler yapıyordu. Öksüz, yapmış olduğu bu konuşmalardan bir tanesinde dini konu olmamakla birlikte, 15 Temmuz akşamını kastederek, '15 Temmuz akşamında yapılacak ilk işlerden bir tanesinin görevlendirme verilecek kuvvetlerle halen cezaevlerinde tutuklu bulunan cemaat mensubu kişilerin vakit kaybetmeksizin cezaevlerinden çıkartılmak olduğunu' söylemişti."

Villada 3 gün

Villadaki büyük salonda asker ve örgütün üst düzey imamlarının toplantı yaptığını, "Cihan" kod adlı kişinin oradakilere, "Arkadaşlar burada çalışmalar olacak, detayları bilmeseniz de şimdilik takip edin. Jandarma ile ilgili diğer kuvvetlerden herhangi bir talep olursa not alın" dediğini aktaran sanık Bıyık, havacıların havacılarla, karacıların karacılarla, denizcilerin denizcilerle gruplandığını ve çalıştığını, Jandarma Genel Komutanlığıyla ilgili asıl çalışmayı eski İstihbarat Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay Murat Koçyiğit'in yaptığını öğrendiğini dile getirdi.

6 Temmuz'da geldiği villada 9 Temmuz'a kadar kaldığına dikkati çeken sanık Bıyık, "Bizden önceki jandarma grubunda kimlerin olduğunu sorduğumda İstihbarat Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay Murat Koçyiğit isimli şahıs olduğu söylenmişti. Devam eden günlerde bahsetmiş olduğum bu villaya zaman zaman gelip gidenler oluyordu. Bunlar içerisinde Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Kurmay Albay Fırat Alakuş da vardı. "Hakan" isimli örgüt mensubu ile birlikte Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan da geldi. Bu şahıslar yaklaşık yarım saat kadar bulunduğumuz villada kaldılar. "Hakan", jandarma imamı "Cihan" isimli örgüt mensubunun bir altında olduğunu düşündüğüm sorumlu bir abi. Ali Osman Gürcan'a, Kastamonu'ya giderek Tuğgeneral Faruk Bal'a 15 Temmuz'daki görevi olan Jandarma Genel Komutanlığı karargahının komutasını devir alma görevinin verildiğini iletmesini istedi. Bunun üzerine Gürcan da verilen görevi Faruk Bal'a iletebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"Darbe planı Gülen'in talimatıyla hazırlandı"

Villadan, kendisinden sorumlu üst yöneticiden habersiz 9 Temmuz'da ayrıldıktan sonra İzmir'deki görevine 11 Temmuz'da döndüğünü, 13 Temmuz'da ise "Cihan"ın "WhatsApp" üzerinden attığı mesajda darbenin 15 Temmuz'da olacağını öğrendiğini, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından telefonuna format attığını, telefonunda kurulu bulunan "şifreli WhatsApp" programını sildiğini, "Cihan" ile irtibatını kopardığını ileri süren sanık Bıyık, darbe planının örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla hazırlandığını ve Adil Öksüz tarafından ABD'ye götürülüp Gülen'e onaylatıldığını söyledi.

13 Temmuz 2016 günü saat 16.00 sıralarında gönderilen bir çok mesajı okuduğunda, İzmir'de darbeye karşı çıkabileceğinden dolayı alıkonulacak generallerin listesi ile bu generallerin alınmasında kimlerin görevlendirilebileceğinin yazılı olduğu liste ve ifadelerin bulunduğunu belirten Bıyık, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

"Gelen çok sayıda mesajı okuduğumda, 'Çiğli-İptal', '15 Temmuz'da hazır olunacak, haber bekleyin', 'Korgeneral Ata Kalkan'ın İzmir Gümüldür Askeri Kampından Faik Baran tarafından (tutuklu sanık), 'Tuğgeneral Ali Özkara, tam hatırlamıyorum Tuğgeneral Ali Çardakçı da olabilir Marmaris Hisarönü kampından, Tuğgeneral Hacı İlbaş'ın Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığından Murat Eryılmaz tarafından (tutuklu sanık), Jandarma Albay Hasan Koçyiğit'in İl Jandarma Komutanlığından Erdal Gün tarafından (tutuklu sanık), darbe girişimine ve sıkıyönetim komutanlığına uymaması halinde alınacakları belirtiliyordu. Mesajları okuduğumda 15 Temmuz'da darbenin olmayacağını düşündüm. Villada konuşulanlardan bir muallak durum söz konusuydu. Ayrıca eksiklikler olan darbe planının Gülen tarafından onaylanmayacağını düşündüm. Mesajları kimseye okumadım, vermedim ve daha sonra makam odamda sildim."

"Gülen'in Orgeneral Akar'la ilgili talimatı"

Sanık Bıyık, "Şapka" kod adıyla gizli tanık ve gerçek kimliğiyle daha önce verdiği ifadelerinde değinmediği bir konuyu da dile getirerek, "Adil Öksüz, Fetullah Gülen'le yaptığı görüşme sonrasında, Gülen'in talimatını bize aktardı. Öksüz, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı emekli edecek. Orgeneral Akar'ın darbede desteğinin örgütün yanında olması için bunu ona söyleyin.' şeklinde sözler sarf etti. Bunun Gülen'in talimatı olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

ByLock'u 5 ay kullanmış

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u Diyarbakır'dan Ankara'ya tayin olduğu 2013'te "Osman" kod adlı örgüt mensubunca telefonuna yüklendiğini, yaklaşık 5 ay kullandığı programı telefonundan kaldırttığını söyleyen Bıyık, "2014'ten sonra telefonuma yüklenen geliştirilmiş "şifreli WhatsApp" programını kullandım. Bu program 'ByLock'tan farklıydı. Programın ikonu aynı WhatsApp'taki gibiydi ve üzerinde bu ibare yazılıydı. VPN ve şifre kullanarak girdiğimiz programda, örgüt yöneticileri tarafından tanımlanan kişiler dışında kimseyle görüşemiyordum. Sadece "Osman" ve "Cihan" kod adlı örgüt mensuplarıyla görüşebiliyordum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Ankara'daki villada 4 gün kaldığını söylüyorsun ancak verdiğin ayrıntılar yeterli değil. Darbecilerin hazırladığı sıkıyönetim direktifi emrini gördün mü ya da buna ilişkin konuşmaları duydun mu?" sorusuna sanık Bıyık, "Sıkıyönetim ilan edildikten sonra kimlerin göreve getirileceğine dair hiçbir bilgi görmedim. O listeyi ilk defa Foça'da gördüm. Villada, sadece 'Darbe bir emirle başlayacak' tarzında şeyler konuşulduğunu ancak bu emrin ne olduğu söylenmedi." diye cevap verdi.

Tutuklu sanık Bülent Eryılmaz'ın "1 ABD dolarının örgütte bir anlamı var mı, şifre olarak mı kullanılıyordu?" sorusuna ise sanık Bıyık, "1 ABD dolarının 'Eren' kod adlı bir öğretmen tarafından 'Paran kıymetlenir, bereketlenir, bu Fetullah Gülen'den hediye olarak gönderildi, cüzdanında bulunsun.' diye Bursa'da bana verildi. 7-8 yıl önce bunu kaybettim. Örgütte şifre niteliğinde kullanılmazdı." şeklinde cevaplandırdı.

Mahkeme heyeti, oturuma öğle arası verdi.

İddianame

İzmir'de FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan bin 300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "birinci" şüpheli olduğu 267 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.

Daha sonra hazırlanan ek iddianameyle 3 kişinin daha dosyaya eklenmesiyle sanık sayısı 270'e yükselmişti.

Yargılananlar arasında tamamı TSK'dan ihraç edilen, "Yurtta Sulh Konseyi"nce Manisa ve İzmir'de sözde "sıkıyönetim komutanı" ilan edilen tutuklu sanıklar Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen, NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Süleyman Manka, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veyis Savaş ile Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor.