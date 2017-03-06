Fetullah Gülen'in dedesinin heykelini dikmiş !

Tarihe Edirne müdafii olarak geçen ancak 1960'lı yıllara kadar hain görülen Mehmet Şükrü Paşa'nın 1984 yılında temeli atılan ve 14 yıl atıl durumda kalan anıt mezarıyla heykelinin 28 Şubat döneminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e itibar sağlamak için alelacele inşa edilip açıldığı ortaya çıktı. Edirne mahalli basınına yansıyan bilgilere göre tarihe Gülen, Milliyet'ten Özcan Ercan'a 5 Nisan 1998'de verdiği röportajda “Benim atalarım asker. Edirne'de Bulgara karşı savaşan Şükrü Paşa özbeöz benim dedem" ifadelerini kullandı.

RÖPORTAJDA MESAJ

Yeni Şafak'tan Recep Yeter'in haberine göre; Bu röportajın ardından 4 ay içinde Edirne'de Şükrü Paşa'nın heykeli dikildi ve anıt mezar yapılarak Şükrü Paşa'nın İstanbul Merkezefendi'deki naaşı Edirne'ye taşındı. Bu emrin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından verildiği ortaya çıktı. Kıvrıkoğlu, anıtın açılışından 1 ay sonraki YAŞ'ta Genelkurmay Başkanı oldu ve '28 Şubat 1000 yıl sürecek' sözüyle de tarihe geçti. Şükrü Paşa'nın torunu Sevgi Kutlukan, Derin Tarih Dergisi'ne verdiği röportajda heykel ve anıt mezar konusunu “Girişim bizzat ordumuzdan geldi. Ailenin de izniyle zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun önderliğindeki ordumuzca anıtmezar yapılarak dedemin cenazesi Edirne'ye nakledildi" sözleriyle anlattı.

FETÖ'nün darbe girişiminden sonra uzun süre içerisinde kaldığı yapıyı araştırmaya başlayan Avukat Nazmi Aksoy, Şükrü Paşa konusunun da 28 Şubat döneminin incelerken dikkatini çektiğini anlattı.

TURLAR MEZARA

Edirne'ye FETÖ kanalı ile gelen tüm turların Şükrü Paşa Anıt Müzesine uğradığını belirten Aksoy, kendisinin de bu turlardan birine katıldığında hayret içerisinde kaldığını söyledi. Bu turlarda Şükrü Paşaya hassaten dualar edildiğini, cevşen okunduğunu bunun gerçek sebebini ise rehberlerin bildiği, ancak ziyaretçilerin bilemeyeceği bir sır olarak görüldüğünü anlattı.

OKULA DA ADI VERİLDİ

Yıllarca bu konunun zihnine takıldığını ifade eden Aksoy, “28 Şubatçılar gerçekten Gülen'e düşman olsa, öyle bir dönemde yapacakları varsa da yapmazlardı. 14 yıl atıl kalmış ve Gülen'in dedem dediği bir kişiye ait anıtın 28 Şubat'tan 1 sene sonra, 4 ay içinde bitirilmesi ve açılması tesadüf olamaz" dedi. Öte yandan Gülen Edirne'de göreve başladıktan 3 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Şükrü Paşa'nın ismi Edirne'de bir ilkokula verilmişti.



HEYKEL DİKENLER İHRAÇTA BAŞROLDE

Aralık 1998'de YAŞ kararıyla ordudan atılan Yakup Baykan, heykeli diken iki isimden biri olan dönemin Tugay Komutanı Zafer Özer ile heykelin dikildiği tarihte Edirne'de 3. Mekanize Piyade Taburunda birlikte görev yaptığını anlattı. Baykan, Zafer Özer'e “Biz TSK içinde ne isek oyuz. İnancı gereği eşim başörtüsü takıyor. Siz gidin pirincin içindeki beyaz taşları ayıklayın" dediğini, Özer'in kapıdan çıkarken “Biliyorsun bu konular beni aşan şeyler" dediğini aktardı.