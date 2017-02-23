  • Mehmetçik destekli ÖSO El Bab'ın merkezini ele geçirdi
  • Türkiye gazetesi yazarından çok konuşulacak liste
  • Ehliyet sahiplerine zorunlu ''trafikte saygı eğitimi"
  • İstanbul'da çıplak adam şoku !
  • Hükümetten yeni temizlik operasyonu

FETULLAH GÜLEN'İN KOD ADI ORTAYA ÇIKTI

Fetullah Gülen'in kod adı ortaya çıktı

İstanbul'daki 15 Temmuz ana darbe iddianamesinde FETÖ elebaşı Gülen'le ilgili çarpıcı bir detay yer aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'ana darbe soruşturması' önceki gün tamamlandı. İddianamede örgüt üyelerinin etraftan anlaşılmasın diye Gülen’den “Kaptan” kod adıyla bahsettiği belirtildi. Gülen’in Hava Harp Okulu öğrencilerine yaptığı bir toplantıda, “En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten” dediği de iddianamede yer aldı.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Başsavcılık onayının ardından mahkemeye gönderilen iddianamede FETÖ/PDY ve örgüt lideri Fetullah Gülen’e ilişkin çok çarpıcı bilgilere yer verildi.

İddianamede yer verilen bir ifadeye göre FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’nden “Kaptan” kod adıyla bahsedildiği ortaya çıktı. FETÖ örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına geçmişte mensup olduğu belirtilen emekli Yarbay Gürol Doğan savcılığa verdiği ifadede, Hava Harp Okulu’nda Fetullah Gülen’den bahsedilirken etraftan anlaşılmaması için ‘Kaptan’ kod isminin kullanıldığını belirtti.

'HAREKETE GEÇTİĞİMİZDE KİMSENİN YAPACAK BİR ŞEYİ OLMAYACAK'

Bir gün Fetullah Gülen’in İstanbul’a gelerek Hava Harp Okulu 3. veya 4. Sınıf öğrencilerine konuşma yaptığını anlatan Doğan bu konuşmada Gülen’in, “Bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacağız. En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten” dediğini söyledi.

O GENERAL DE TOPLANTIDA

Doğan, bu toplantıya katılanlar arasında 15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından rehin alınan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın, “Beni Fetullah Gülen ile görüştürmek istedi” dediği Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim’in de olduğunu ifadesinde söyledi.

2006 yılında Albay Selçuk Başyiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bahçesinde konuştuğunu anlatan Doğan, bu konuşma sırasında Başyiğit’in kendisine, “Cemaat olarak Silahlı Kuvvetlerde Tümgeneral seviyesine gelindi. Kaptan emir verdiğinde aynı anda havaya kalkacak birçok F16’mız var” dediğini iddia etti.

Hürriyet
567
-
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Okuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldıOkuldaki tabelalar değişince inceleme başlatıldı
Arkadaşını öldürmeden önce selfie çekmişArkadaşını öldürmeden önce selfie çekmiş
Hanefi Avcı'ya tazminat iadesiHanefi Avcı'ya tazminat iadesi
Demirtaş: "Kendimi savunmak zorunda hissetmiyorum"Demirtaş: "Kendimi savunmak zorunda hissetmiyorum"
''Zulüm 1938'de son buldu'' davası başladı''Zulüm 1938'de son buldu'' davası başladı
Cezaevi firarisi adliyeyi birbirine kattıCezaevi firarisi adliyeyi birbirine kattı
Komşunun parmağını koparıp yuttu iddiasıKomşunun parmağını koparıp yuttu iddiası
CHP'li Böke'ye canlı yayında ölüm tehdidiCHP'li Böke'ye canlı yayında ölüm tehdidi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS