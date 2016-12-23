Fetullah Gülen'in maaşları geri alınacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Fetullah Gülen'e ödenen aylıkları geri almak için harekete geçti.



Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gülen'in emekliliği hak etmediği, buna rağmen emekli maaşı aldığı iddialarını SGK'ya sordu.



Kurumdan gelen yanıta göre Gülen, ilk olarak 1 Ağustos 1959 tarihinde sigortalı oldu. 1981'e kadar 7 bin 553 gün sigorta primi yatırıldı.



Başvurusu üzerine 1 Şubat 1990'dan itibaren de yaşlılık aylığı bağlandı.



15 Temmuz sonrası araştırma yapan SGK, Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait matbaa üzerinden yapılan sigorta hizmet bildiriminin sahte olduğu tespit edildi.



Bunun üzerine yaşlılık aylığı 1 Şubat 1990'dan itibaren iptal edildi.



SGK, Gülen'e 110 bin 547 lira ana para, 45 bin 47 lira da faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira borç çıkardı.



SGK, komisyona gönderdiği yazıda, borcun tahsiline ilişkin işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca kurumu sahte belgelerle zarara uğrattığı için Gülen hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.