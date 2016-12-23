FETULLAH GÜLEN'İN MAAŞLARI GERİ ALINACAK

Fetullah Gülen'in maaşları geri alınacak

Fetullah Gülen'in SGK'dan aldığı emekli maaşı 15 Temmuz'dan sonra kesilmişti. Gülen'in sahte belge verdiğini tespit eden SGK, ödenen parayı geri almak için harekete geçti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Fetullah Gülen'e ödenen aylıkları geri almak için harekete geçti.

Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili Selçuk Özdağ, Gülen'in emekliliği hak etmediği, buna rağmen emekli maaşı aldığı iddialarını SGK'ya sordu.

Kurumdan gelen yanıta göre Gülen, ilk olarak 1 Ağustos 1959 tarihinde sigortalı oldu. 1981'e kadar 7 bin 553 gün sigorta primi yatırıldı.

Başvurusu üzerine 1 Şubat 1990'dan itibaren de yaşlılık aylığı bağlandı.

15 Temmuz sonrası araştırma yapan SGK, Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait matbaa üzerinden yapılan sigorta hizmet bildiriminin sahte olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yaşlılık aylığı 1 Şubat 1990'dan itibaren iptal edildi.

SGK, Gülen'e 110 bin 547 lira ana para, 45 bin 47 lira da faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira borç çıkardı.

SGK, komisyona gönderdiği yazıda, borcun tahsiline ilişkin işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca kurumu sahte belgelerle zarara uğrattığı için Gülen hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

NTV
730
Putin'den korkutan açıklama !Putin'den korkutan açıklama !
İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacakİlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak
Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumuFatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
Erdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptıErdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptı
Rusya'dan "Karlov" açıklamasıRusya'dan "Karlov" açıklaması
Adana'da korkunç olay ! Beraat ettiAdana'da korkunç olay ! Beraat etti
"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı
Yakalanan oğlu için polise gözyaşı döktüYakalanan oğlu için polise gözyaşı döktü
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS