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''FEYZİOĞLU CHP'YE GENEL BAŞKAN OLSUN''

''Feyzioğlu CHP'ye genel başkan olsun''

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBB Başkanı Feyzioğlu'nun "Hayır" kampanyasını böyle eleştirdi.

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Adalet Bakanı Bozdağ, "Şu an Barolar Birliği Başkanı'nın avukatlar diye bir derdi yok. Benim Barolar Birliği Başkanı'na bir tavsiyem var, ya Barolar Birliği başkanı olun, ya CHP'ye genel başkan olun." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na tepki gösterdi. Bozdağ, "Şu an Barolar Birliği Başkanı'nın avukatlar diye bir derdi yok. Benim Barolar Birliği Başkanı'na bir tavsiyem var, ya Barolar Birliği başkanı olun, ya CHP'ye genel başkan olun. Hiç olmazsa Barolar Birliği'nin levhasını değiştirin. Onun yerine Cumhuriyet Halk Partisi temsilciliği yazın." dedi.

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