Fiat ve Volkswagen birleşiyor mu ?

Fiat ile Volkswagen Grubu birleşebilir! Bugün ortaya atılan bu iddia tam olarak oyunun kurallarını tamamen değişitirebilecek bir iddia. Peugeot Citroen Grubu'nun General Motors'un Opel-Vauxhall birimini satın almasının ardından sektörde ikinci büyük değişmişti. Fakat şimdi, doğrudan Fiat'ın patronundan gelen bir iddia sektörün birincisinde de büyük bir operasyonun gerçekleşmesi demek.



FIAT CEO'SU MARCHIONNE: VW FIAT'IN KAPISINI YAKINDA ÇALACAKTIR



İddiaya göre Cenevre Otomobil Fuarı'nda bizzat Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) CEO’su Sergio Marchionne, emekli olacağı 2019 yılına kadar bir şirket evliliği yapmak istediğini söyleyerek, “Volkswagen’in çok kısa bir süre sonra birleşme görüşmeleri yapmak için sohbete geleceğinden eminim” dedi. Marchionne'nin kehanetinin arka planında ise PSA-Opel/Vauxhall birleşmesi var. Marchionne'nin iddiasına göre bu birleşme Volkswagen'in Avrupa'daki liderliği üzerinde büyük bir baskı oluşturacak.



SEKTÖRDE TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK OLASILIK



Peki bu kehanet gerçek olursa, bu durumda Avrupa pazarında ve hatta daha ötesinde Türkiye pazarında nasıl bir rekabet ortamı ortaya çıkacak. Şimdi okuyacağınız rakamlar son günlerin popüler tabiriyle "Game changer" yani oyunun kurallarını değiştirecek türden.



PSA'NIN OPEL'İ SATIN ALMASINDAN ÖNCE OTOMOTİV PAZARI



Türkiye'de PSA-Opel satın almasına kadar sektörün en büyük oyuncusu sıralamasında Renault ve Volkswagen arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. İstatistiklere Volkswagen-Skoda ve Renault/Dacia-Nissan/Mitsubishi ortaklıkları (stratejik ortaklık bazında bakıldığında) ilk iki sırayı paylaşıyorlardı. Renault/Dacia-Nissan/Mitsubishi ortaklıkları binek otomobilde yüzde 26.32, binek otomobil ve hafif ticari araç toplamında ise yüzde 17.20 pazar payıyla sektörün lideri konumunda bulunuyordu. Volkswagen-Skoda grubu ise yüzde 16 toplam, yüzde 22.05 binek otomobil pazar payıyla sektör ikincisi olarak 2016 yılını tamamlamıştı.



Hyundai yüzde 8.76 pazar payıyla binek otomobil pazarının üçüncüsü konumunda olsa da Ford, yüzde 30'luk hafif ticari pazar payının da etkisiyle toplamda yüzde 11.14 pazar payıyla binek otomobil ve hafif ticari pazarının sektör üçüncüsü olarak görünüyordu. Toyota-Lexus grubu binek otomobil ve hafif ticari toplamında yüzde 5.38 pazar payıyla dördüncü, Hyundai ise yüzde 5.26 toplam pazar payıyla sektör beşincisiydi.

Avrupa pazarında ise VW Group, yüzde 23.9 binek otomobil pazarında tartışmasız en büyük oyuncu iken Renault-Nissan-Mitsubishi ortaklığı yüzde 13.7 pazar payıyla ikinci, Fransız PSA Group yüzde 10.2 pazar payıyla üçüncü, Ford yüzde 7 ile dördüncü ve Fiat Chrysler yüzde 6.8 pazar payıyla beşinciydi.



PSA-OPEL BİRLEŞMESİ VOLKSWAGEN'İN SALTANATINA TEHDİT



Fakat PSA-Opel birleşmesi sektördeki dengeleri tamamen değiştirdi. Avrupa pazarında PSA-Opel-Vauxhall grubu yüzde 17 pazar payına ulaşarak ikinciliği ele geçirirken Türkiye pazarında ise grup sektör üçüncüsü Ford'u yerinden ederek üçüncülüğe yerleşti.



İşte bu tablo şimdi sektörde yepyeni ve sektörün en tepesinde yaşanabilecek ortaklığa ilişkin bir kehanetin ortaya atılmasına neden oldu. Volkswagen Grubu ile Fiat Grubu'nun olası bir ortaklığı. Elbette şu anda iddia konunun tek tarafından gelmiş durumda ve sadece bir kehanetten ibaret. Kehanetin sahibi ise Fiat. Volkswagen Grubu'ndan ise bunu henüz ima eden bir açıklama bile yok. Fakat PSA-Opel-Vauxhall birleşmesinin ardından ortaya çıkan tablo gerçekten de sektörde her an her şeyin olabileceğini gösteriyor. PSA-Opel-Vauxhall birleşmesine kadar Avrupa pazarında en yakın rakibine pazar payı açısından 13.7 puanlık fark atan Volkswagen Grubu, birleşmenin ardından en yakın rakibinden artık sadece 6.9 puan uzakta. Yani fark tam olarak yarı yarıya azalmış durumda.



FIAT İLE VOLKSWAGEN ORTAKLIK KURARSA TAHT YENİDEN SAĞLAMA ALINACAK



Peki eğer gerçekten Fiat (FCA) ile Volkswagen Grubu arasında bir ortaklık olursa bu durumda ortaya nasıl bir tablo çıkacak?

Fiat Grubu'nun yan markalarıyla birlikte Volkswagen grubuyla (yan markalarıyla birlikte) birleşme veya stratejik ortaklığa gitme kararı alması durumunda VW-Fiat ortaklığı Avrupa binek otomobil pazarında yüzde 30.7 pazar payına ulaşacak.



Böylece en yakın rakibi olan PSA-Opel-Vauxhall grubuyla arasındaki pazar payı farkı yeniden 12.3 puana çıkacak. Türkiye pazarında ise bu birleşme, binek otomobil pazarında iki grubu yüzde 31.32 pazar payına ulaştırarak Renault-Dacia-Nissan-Mitsubishi ortaklığıyla (yüzde 31.85 pazar payı) başabaş noktasına getirecek. Hafif ticari pazarında ise yüzde 38.15 pazar payına ulaşacak olan bu olası ortaklık, binek ve hafif ticari toplamında yüzde 26.78 pazar payıyla en yakın rakibi olan Renault-Dacia-Nissan-Mitsubishi ortaklığına (yüzde 20.94 pazar payı) 5.84 puan fark atabilir.



Bu rakamların ardından şimdi gözler Volkswagen grubunda. FCA CEO'su Marchionne'nin açıklamalarına bir yanıt verip vermeyeceği veya gerçekten Fiat'ın kapısını çalıp çalmayacağı tüm bu senaryoların gerçek olup olmayacağı konusunda bir sonraki aşama olacak.