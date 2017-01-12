YEREL HABERLER
Van Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FİGEN YÜKSEDAĞ'A MÜEBBET HAPİS

Figen Yüksedağ'a müebbet hapis

HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 11 Nisan 2015, 30 Aralık 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, "Özellikle terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, terör örgütüne müzahir olmayan şahıslara, gruplara ve siyasilere yönelik yoğun şekilde baskı uygulanacağı, ülkemizin batı ve doğu bölgeleri arasında sosyal çatışma zemininin yaşanabileceği ve göç alan bölgelerde bu çatışmaların daha kritik boyutlara ulaşabileceği aşikardır. "Demokratik özerklik-öz yönetim" adı altında kurumsallaştırılan durumun ülkemizin mevcut anayasal sistemine aykırı olduğu, her alanda devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozacağı ortadadır" denildi.

Konuşmaların içeriği nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Yüksekdağ'ın sözde "öz yönetim" taleplerine ilişkin ifadelerine de yer verildi. Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin sıklıkla dile getirdiği sözde "öz yönetimi" milletvekili sıfatı ile kendi durumuna göre gerçekleştirmeyi amaçladığı ve mitingde konuşma yaparak eyleme geçtiği vurgulanan iddianamede, konuşmalarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, PKK/KCK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özerklik ve sonrasında bağımsızlık amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, "Bu nedenle eyleminin TCK 302/1 madde ve fıkrasındaki suçu oluşturduğu neticesine varılmıştır. Propaganda, izah ettiğimiz devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu açısından da delil niteliğindedir. Çünkü açık bir şekilde "şehitlerimize verdiğimiz sözü asla ve asla unutmayacağız, başkaldırmış olanlara verdiğimiz sözü asla unutmayacağız" demek suretiyle aynı amaç için çalıştıklarını ikrar etmiş durumdadır" ifadelerine yer verildi.

Şüphelinin, savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çağrı kağıdı tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitmediği vurgulanan iddianamede, Yüksekdağ hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İHA
575
FETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyorduFETÖ'nün bu ordusunu kimse bilmiyordu
Hadise'nin transparan elbisesi olay olduHadise'nin transparan elbisesi olay oldu
Canlı yayında seks skandalı !Canlı yayında seks skandalı !
Batman kaçak elektrik kullanımında zirvedeBatman kaçak elektrik kullanımında zirvede
MHP'de bir şok istifa dahaMHP'de bir şok istifa daha
Diş dolgusu tarihe karışıyorDiş dolgusu tarihe karışıyor
Ünlü psikolog bıçaklanarak öldürüldüÜnlü psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Baykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduBaykal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturdu
O isimden Erdoğan açıklamasıO isimden Erdoğan açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS