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FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN PARTİ ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü

Milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği de düşürüldü.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’ndan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıvekili imzasıyla HDP'ye yapılan tebligatta, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın parti üyeliği ve görev kaydına ilişkin bilgilerin Yargıtay’ın sicil kayıtlarından düşürüldüğü bildirildi

Habertürk
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