Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliği düşürüldü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li Figen Yüksekdağ'ın parti üyeliğini düşürdü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’ndan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıvekili imzasıyla HDP'ye yapılan tebligatta, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın parti üyeliği ve görev kaydına ilişkin bilgilerin Yargıtay’ın sicil kayıtlarından düşürüldüğü bildirildi
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