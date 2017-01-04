FİJİ'DE 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fiji'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Fiji açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 15 kilometre derinlikte oluşan 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Fiji'nin başkenti Suva'ya 283 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yer sarsıntısında herhangi bir hasar oluşmadığı, depremin ardından verilen tsunami uyarısının da kaldırıldığı ifade edildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinin açıklamasında ise depremin merkez üssüne 300 kilometreye kadar olan bölgelere tehlikeli dalgaların ulaşabileceği duyuruldu ancak daha sonra bu tehdidin geçtiği kaydedildi.

AA
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