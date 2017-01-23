FİLİPİNLERDE ÇATIŞMA ! ÖLÜLER VAR...

Filipinlerde çatışma ! Ölüler var...

Filipinlerde çıkan çatışmada 8'i asker 9 kişi öldü.

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Filipinler'in Kuzey Cotabato eyaletinde çıkan çatışmada 8 asker ile 1 isyancının hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler Haber Ajansına göre, Kuzey Cotabato'nun Makilala kentinde  ordu mensuplarıyla Filipinler Komünist Partisinin (CPP) silahlı kanadı Yeni Halk  Ordusunun (NPA) üyeleri arasında cumartesi günü çatışma çıktı.
 
Yaklaşık bir saat süren çatışmada, 8 asker ile 1 isyancının öldüğü, 5  isyancının yaralandığı belirtildi.
 
39. Piyade Taburu Birlik Komutanı Albay Harold Argamosa, askerlere  komünist isyancıların bölgedeki bir tır şoförünün rahatsız edildiğine dair ihbar  üzerine bölgeye gittikleri sırada ateş açıldığını söyledi.

Roma'daki barış görüşmeleri
 
Diğer yandan, Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasındaki  barış görüşmelerinin üçüncü aşaması İtalya'nın başkenti Roma'da devam ediyor.
 
Hükümetin barış temsilcisi Silvestre Bello, NPA ile ateşkes sağlanması  gerektiğini vurgularken, NDF'nin sözcüsü Fidel Agcaoili ise ateşkesin hükümet  heyetine bağlı olduğunu kaydederek 400'e yakın siyasi mahkumun serbest  bırakılması talebini yineledi.
 
Barış görüşmelerinin perşembe günü Roma'da başladığı duyurulmuştu.

Hükümetle komünist isyancılar arasındaki barış görüşmelerinin ikinci  aşaması, ekim ayında Norveç'in başkenti Oslo'da resmen başlamıştı. Barış  görüşmelerinde, hükümetin barış temsilcisi Silvestre Bello, Devlet Başkanlığı  Barış Süreci Danışmanlığı Ofisi Sözcüsü Jesus Dureza ve NDF'nin, çalışma  komitelerinin ana hatlarının belirlenmesi ve ortak ateşkes için müşterek bir  taslak üzerinde anlaşmaya varılması konusunda görevlendirildiği duyurulmuştu.
 
Komünist isyancılar, 19 Ağustos'ta hapisteki bazı üyelerinin hükümetle  yeniden başlayan barış görüşmelerine katılmak üzere salıverilmesinin ardından tek  taraflı ateşkes ilan etmişti. Tek taraflı ateşkesin 21 Ağustos'ta yerel saatle  00.01'den, 27 Ağustos saat 23.59'a kadar süreceği bildirilmişti.
 
Filipinler hükümetiyle komünist isyancılar arasında 26 Ağustos'ta  Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan barış görüşmesinde, komünist grup hükümetle  süresiz ateşkes konusunda anlaşmıştı.

AA
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