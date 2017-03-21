Filistinli milletvekili gözaltına alındı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Hamas mensubu Filistin Yasama Meclisi milletvekili Muhammed et-Tal'ı gözaltına aldığı bildirildi.
Filistin meclisindeki Hamas hareketine bağlı Islah ve Değişim Bloku'ndan yapılan yazılı açıklamada, üyeleri Tal'ın sabah saatlerinde El-Halil kentine bağlı ez-Zahiriyye beldesinde bulunan evine baskın düzenlenerek gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin Tal'ı gözaltına almadan önce evinde arama yaptığı aktarıldı.
Filistinli kaynaklar şimdiye kadar 11 milletvekilinin gözaltına alındığını ifade etti.
İsrail güçleri işgal altında tuttukları Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.