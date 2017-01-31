FINDIK FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fındık fiyatı düşüşe geçti

Ordu'da 12 liraya kadar çıkan fındık fiyatı düşüşe geçti.

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Ordu'da geçen hafta serbest piyasada 12 lira seviyelerine kadar çıkan fındık fiyatı, düşüşe geçerek 10,50 liraya geriledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ordu  Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Arslan Soydan, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, fındık fiyatlarının gerilemesinin üzüntü verici olduğunu dile  getirdi.

Ordu Ticaret Borsasında 50 randımanlı fındığın geçen hafta 11,00,  serbest piyasada ise 12,00 liraya kadar yükseldiğini anımsatan Soydan, "Fındık  fiyatının yükselmesi tüm üreticilerimiz tarafından sevinçle karşılanmıştı. Artan  fiyatlar üreticilerimizi geleceğe dair umutlandırmıştı ancak ne yazık  üreticilerimizin sevinci yarıda kaldı. Umutları yıkıldı." dedi.

Soydan, 50 randımanlı fındığın bugün itibarıyla serbest piyasada 10,50  lira seviyelerinden işlem gördüğünü belirterek, "Fındık fiyatının yeniden  düşmesine bir anlam veremedik. Ordu'nun her tarafında kar var ve üreticiler  bundan dolayı pazara fındık indiremiyor. Piyasaya fındık arzı olmamasına rağmen  fiyatlar düşüyor. Geçen yıllarda bunun tam tersi olurdu. Piyasaya fındık  inmiyorsa fiyatlar artardı. Şimdi her şey tam tersine oluyor." diye konuştu.
 
Üreticilerin çok büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Soydan,  şöyle devam etti:
 
"Elinde halen tonlarca fındık olan üreticilerimiz var. Birçok  üreticimiz artık elindeki ürünü satmak ve yeni sezona deposunda fındık bırakmak  istemiyor. Çünkü bazı üreticilerimizin elinde, geçen sezondan kalan fındık  miktarı oldukça fazla. Bu nedenle üretici bu sezondan da yeni sezona fındık  bekletmek istemiyor. Açıkçası üreticilerimiz bir arayış, bir çıkış peşinde. Ne  yapacaklarını şaşırmış halde fındık fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar."

Soydan, sezonun kapanmasına dört ay kaldığını belirterek, bu süre  içerisinde fiyatların istenilen seviyeye çıkmasını arzu ettiklerini kaydetti.

AA
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