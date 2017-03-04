Fındıkta tarım sigortası tarihi uzatıldı

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilerden son sigorta fırsatını iyi değerlendirerek, ürünlerini güvence altına almalarını istedi.

Bahçelerde yaprakların açmaya başladığı şu günlerde, fındık üreticilerini tarım sigortası yapmaya çağıran Karan, üreticilerin zirai don, dolu ve fırtına gibi doğal afetlere karşı ürünlerini sigortalatmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Nurittin Karan, sigorta bedelinin yüzde 50'sinin ve don teminat priminin 3'te 2'sinin devlet tarafından karşılandığına dikkati çekerek, üreticilerin ürünü şansa bırakmadan sigorta yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Geçmiş yıllarda özellikle zirai don afeti başta olmak üzere dolu ve fırtınanın fındıkta büyük hasarlara neden olduğunu anımsatan Karan, "Devlet destekli tarım sigortası yaptıran üreticilerimiz hasarların karşılığını alırken, sigorta yaptırmayan üreticilerimiz büyük mağduriyet yaşadılar. Olası bir doğal afete karşı üreticilerimizin ürünlerini güvence altına almaları kendi menfaatlerine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.