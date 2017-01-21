FİRARİ 4 BORDO BERELİ YAKALANDI

Firari 4 bordo bereli yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana izlerini kaybettiren 4 bordo bereli yakalandı.

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15 Temmuz darbe girişimine Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan (ÖKK) katılan ve cuntacıların başarısız olmasının ardından izlerini kaybettiren 4 bordo bereli Beypazarı'nda FETÖ'cülerin hücre evine yapılan operasyonla yakalandı.

Yeni Şafak Gazetesi'nden Haluk Karakaya'nın haberine göre polis, Beypazarı 'eyalet imamı' olduğu ileri sürülen Zeki K.'ya operasyon düzenledi. Ekipler, burada 2'si hakkında yakalama kararı bulunan 4 bordo bereli askerin de bulunduğunu gördü. Operasyon düzenlendiği sırada hücre evinde bulundukları için yakalanan bordo berelilerden Ali Kapucu'nun, 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler'de darbeci general Semih Terzi'yi karşılayan sivil giyimli kişi olduğu tespit edildi.

GATA'YA GİDEN HELİKOPTERDE

Darbe girişiminin püskürtülmesinin ardından kayıplara karışan ÖKK personeli başçavuşlar Burak Keklik, Hasan Raşit Aktaş, İlhami Yıldız, Ali Kapucu ve Zeki K.'nın gözaltına alındığı operasyonda Keklik ve Aktaş hakkında daha önce zaten yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Ali Kapucu'nun ise darbeci Semih Terzi'yi öldüren kahraman astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilişi sırasında orada olduğu, Halisdemir'in naaşını GATA'ya götüren helikoptere bindiği ve hastanede helikopterden indikten sonra firar ettiği öğrenildi.

TELEFONUNDA BYLOCK ÇIKTI İDDİASI

FETÖ'nün sözde 'eyalet imamı'nın cep telefonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock çıktığı iddia edildi. Zeki K.'nın Bank Asya'da da hesabı olduğu da ileri sürüldü. Polis, özel eğitimli askerlerin hücre evinde siyasi suikast hazırlığındaki FETÖ üyeleri olabilecekleri üzerinde duruyor.

Yeni Şafak
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