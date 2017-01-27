Firari 8 darbeci için Türkiye'den flaş hamle

Adalet Bakanlığı, kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 darbeci hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı üzerine darbecilerin iadesine ilişkin Yunanistan'a ikinci iade dosyası gönderdi. Zanlıların kırmızı bültenle aranmasına yönelik olarak İnterpol'a de yazı yazıldı.