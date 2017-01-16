FİRARİ FETÖ'CÜLER TÜRKİYE'DE

Firari FETÖ'cüler Türkiye'de

KKTC'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 albay rütbesindeki asker gözaltına alınarak helikopterle Türkiye'ye gönderildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak Türkiye'ye gönderildi.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, KKTC'de TSK'ya bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda dokuz albay gözaltına alınarak iki askeri helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

Gözaltına alınan askerlerin komuta ve çalışma odaları ile ikamet ettikleri lojmanlarda geniş çaplı arama yapıldı.

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