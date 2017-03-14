Firari Hakan Uzan'dan Vertu açıklaması: Sabırsızlanıyorum

Dolandırıcılık suçundan dolayı kırmızı bültenle aranan Hakan Uzan, Güney Kıbrıs’ta kurulu ‘Baferton’ şirketi üzerinden lüks akıllı telefon üreticisi Vertu’yu satın aldı. Yaklaşık 227 milyon TL’lik anlaşma sonrası açıklama yapan Uzan, “Vertu’nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Kırmızı bültenle aranan firari işadamı Hakan Uzan, değerli taşlarla süslü lüks cep telefonlarıyla tanınan Vertu şirketini 50 milyon sterline (227 milyon TL) satın alıyor. İngiliz The Daily Telegraph gazetesine sözcüsü aracılığıyla bilgi veren Uzan, “Vertu niş bir pazarda tanınan güçlü bir marka. Vertu’nun potansiyelini gerçekleştirecek yatırımları yapmak ve ekiple birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu. 1998 yılında Finlandiya cep telefonu üreticisi Nokia tarafından kurulan Vertu, 2000’li yılların sonuna doğru 175 milyon sterlin karşılığında EQT adlı bir yatırım fonuna satılmış, 2015’te ise şirketi Hong Kong merkezli Godin Holding almıştı. Üzerindeki pırlantalarla, deri işlemelerle ve el yapımı telefonları ile bilinen Vertu’nun telefonlarının fiyatı 180 bin TL’ye kadar çıkıyor.

BAFERTON İLE GELİŞECEK

Hakan Uzan, merkezi İngiltere’de bulunan Vertu için Kıbrıs’taki şirketi Baferton Ltd aracılığı ile 50 milyon sterlin ödedi. Vertu’nun en güncel mali tablosuna göre şirket 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışa rağmen 53 milyon sterlin zarar etti. Vertu’nun Yürütme Kurulu Başkanı Gordon Watson ise, satışla ilgili Telegraph’a şunları söyledi: “Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor. Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu’yu geliştireceğiz.”

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

İmar Bankası, 3 Temmuz 2003’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) devredildi. Başlatılan soruşturmalar kapsamında bankayı zarara uğrattıkları gerekçesiyle aralarında Kemal, Yavuz ve Hakan Uzan‘ın da bulunduğu 25 sanık hakkında İmar Bankası olarak bilinen ana dava açılmıştı. Kemal, Yavuz ve Hakan Uzan soruşturma sırasında yurtdışına kaçtıkları belirlenmişti. Hakan Uzan hakkında açılan birçok dava, ifadesinin alınamadığı ve yakalanamadığı için ayrıldı. Hakan Uzan hakkında Kırmızı bülten, kaçak kararı ve buna bağlı olarak gıyabi tutuklama kararı bulunuyor. Son olarak Hakan Uzan gibi kırmızı bültenle aranan eşi Özlem Uzan, Türkiye’ye dönmüştü. Adabank’ın zarara uğratılmasıyla ilgili olarak hakim karşısına çıkarılan Özlem Uzan, kırmızı bültenle aranan eşi Hakan Uzan’ın Paris’te yaşadığını ve burada birkaç tane adresi olduğunu söylemişti. Özlem Uzan ayrıca eşi Hakan Uzan’a boşanma davası açacağını da ifadesinde belirtmişti.

SATIN ALMADA SORUN YOK

Hakan Uzan’ın kırmızı bültenle aranan bir isim olarak Vertu’yu nasıl satın alabildiği akıllara geldi. Bu konuda uzman uluslararası hukukçulara göre Hakan Uzan’ın söz konusu anlaşmayı yapmasında herhangi bir sorun yok. Hukukçular, “Hakan Uzan’ın yurtdışındaki mal varlıklarına el konulmuş durumda değil. Bu da şirket hisselerine de el konulmadığını gösteriyor. Vertu’yu bu şirket üzerinden rahatlıkla satın alabilir” dedi.