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FİRARİ MÜDÜR AYDIN'DA YAKALANDI

Firari müdür Aydın'da yakalandı

FETÖ soruşturmasında aranan eski 1. sınıf Emniyet Müdürü jandarmanın operasyonuyla Aydın'da yakalandı.

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski 1.s ınıf Emniyet Müdürü Mustafa Taner Şentürk, jandarmanın düzenlediği operasyonda yakalandı. 7 aydır aranan FETÖ firarisi müdür, kendisini gözaltına alan ekiplere "Güzel iş çıkardınız" diyerek tebrik etti.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya Sulh Ceza Hakimliği'nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan eski 1. sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Taner Şentürk'ün, İsabeyli Mahallesi'nde ailesinin yanında saklandığı istihbaratını aldı. Şentürk'ün ailesinin evine baskın düzenleyen jandarma, eski emniyet müdürünü çatıda saklanırken yakaladı. Şentürk, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Son olarak, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde başmüfettiş olarak görev yapan Mustafa Taner Şentürk'ün 17-25 Aralık sonrası re'sen emekli edildiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 657 KHK ile de rütbelerinin söküldüğü öğrenildi. 2008-2010 yılları arasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Şentürk'ün burada Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği'ne yönelik  'Kumpas davası'nda adının geçtiği bildirildi. Daha sonraki dönemde yasa dışı dinlemelere de adı karışan Şentürk hakkında Ağustos ayında yakalama kararı çıkarıldı.

DHA
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