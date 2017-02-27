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FIRAT, AK PARTİ'NİN TEPKİSİNİ ÇEKEN HABERİ BÖYLE SAVUNDU

Fırat, Ak Parti'nin tepkisini çeken haberi böyle savundu

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, kendi imzasıyla gazetenin cumartesi günkü nüshasında 'Karargâh rahatsız' başlığıyla yayımlanan haberine getirilen eleştirilere dair açıklamada bulundu.

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Gazete Duvar'daki habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın rahatsız olduğu 7 konu manşeti ile gündeme gelen Hande Fırat, bu sabah katıldığı CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu. "Haberlerin içini doğru düzgün okumuyoruz. Biz Genelkurmay Başkanlığı’na görüşlerini sorduk” diyen Fırat, "Haberin ayrıntısı okunmadığı için gözden kaçtı. Biz Hürriyet gazetesi ve Doğan Grubu olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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