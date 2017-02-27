Fırat, Ak Parti'nin tepkisini çeken haberi böyle savundu

Gazete Duvar'daki habere göre, Genelkurmay Başkanlığı'nın rahatsız olduğu 7 konu manşeti ile gündeme gelen Hande Fırat, bu sabah katıldığı CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu. "Haberlerin içini doğru düzgün okumuyoruz. Biz Genelkurmay Başkanlığı’na görüşlerini sorduk” diyen Fırat, "Haberin ayrıntısı okunmadığı için gözden kaçtı. Biz Hürriyet gazetesi ve Doğan Grubu olarak demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.