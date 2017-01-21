Fırat Kalkanı şehitlerimize duygusal veda

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Topal için Pendik'deki 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, garnizon komutanları ile şehidin annesi Hatice Topal, babası Salih Topal ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz öncesi cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okudu.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın kıldırdığı cenaze namazında şehidin babası Salih Topal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ın arasında saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar şehidin cenazesine omuz verirken, bir süre askerlerce taşınan Topal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra top arabasına konuldu.

Şehidin cenazesi yakınlarının göz yaşları ve tekbirler eşliğinde mezarlığa uğurlandı.

Top arabasının geçişi sırasında komutanlar şehit Topal için selam durdu.

Şehit Topal'ın naaşı, törenin ardından Samandıra Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın memleketinde toprağa verildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) cenazesi memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan babaevinde helallik alındıktan sonra cenaze aracı ile Rıdvan Paşa Camisi önündeki caddeye getirildi. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehidin babası Fazlı, annesi Zehra, kardeşleri Tuba Ağan Taşkın ve Resul Taşkın'ın şehidin Türk bayrağına örtülü tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bu arada şehidin yakınları tören alanına gelen "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi, Çarşamba Kaymakamlığı önündeki bahçeye attı. Bazı vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Göğceli Şehitliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Bakan Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekilleri, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır'ın cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde defnedildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesindeki havalimanından alınan 28 yaşındaki şehit Bakır'ın naaşı, konvoy eşliğinde Devrek Yeni Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Özcan Ulupınar, Faruk Çaturoğlu ve Hüseyin Özbakır, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu, Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Bartın Emniyet Müdürü İsa Aydoğdu, Zonguldak Jandarma Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi, Bartın Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Osman Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin babası Hüseyin ve annesi Hatime Bakır ile kız kardeşleri Nazife Küçükkaya ile Habibe Bakır ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 1,5 yaşındaki yeğeni Buğlem Naz, dayısının Türk bayrağıyla sarılı tabutunu okşayarak, üzerine karanfil koydu.

Bu sırada, şehidin kız kardeşi Nazife Küçükkaya, "Benim yavrum çok güzel yere gitti. Şehit olmayı çok istiyordun, şehit oldun, mutlu musun? Oğlumuzu rahat bırakalım, rahat uyusun. Onu rahatsız etmeyelim." diyerek sarıldığı annesi ve kız kardeşini tabutun başından uzaklaştırdı.

Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin cenazesi, Pınarönü köyündeki aile kabristanında toprağa verildi.