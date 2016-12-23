Fırat Kalkanı şehitlerine veda

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alınarak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidi, evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı.

AKUT HEYETİ DE KATILDI

Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Akın'ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile İzmir'den gelen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin beraberinde 35 kişilik bir heyetle, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ

2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taşında şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi. Şehidin polis memuru babası Muzafer Acar'ın ise 4 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

FIRAT KALKANI ŞEHİTLERİ YAN YANA UĞURLANDI

'Fırat Kalkanı' operasyonunda El Bab'da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya'nın 2 yaşındaki kızı Elif'in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı.





Cuma namazını müteakip Kalem Kırdı Camii'nde kılınan cenaze namazına, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.





Törende ağabeyinin fotoğrafına sarılan Şehit Osman Çelik'in kardeşi Ozan Çelik, "Hepimiz ayaktayız. Gerekirse ben de askere gitmeye hazırım" dedi. Şehit Mehmet Kökkaya'nın 2 yaşındaki kızı Elif de, cenaze törenine annesinin kucağında geldi. Burada babasının fotoğrafıyla oynarken ağlayan küçük Elif, yürekleri dağladı.

Şehitler Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya kılınan cenaze namazının ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.





OĞLUNUN KOMANDO BERESİNİ TAKTI

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için Mihraplı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Oğlunun komando beresini takan anne Fadime Demir, tabut başından uzun süre ayrılmadı.

24 GÜNLÜK NİŞANLI ŞEHİT TOPRAĞA VERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 16 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı. 24 günlük nişanlı şehidin cenazesinin üzerine nişanında giydiği kıyafeti örtüldü.



Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak baba ocağına getirildi. Yaklaşık 16 yıl önce ayrılan anne ve babanın evlerine cenaze helallik alınmak üzere ayrı ayrı götürüldü. Baba Mustafa Yalçın, helallik alınırken metanetini korumaya çalıştı. Gözyaşları arasında okunan duaların ardından şehidin cenazesi, baba ocağına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan annesinin Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek katlı evinin önüne getirildi. Burada şehidi annesi Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın ve nişanlısı Özge İslam karşıladı. Acılı anne, “Yavrum ne yapayım ben seni koruyamadım, elimden bir şey gelmedi. Ali hepimizi bıraktı gitti” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi metanetini korumaya çalışırken, nişanlısı Özge İslam gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan Özge İslam, cenaze törenine katılanları duygulandırdı.

ŞEHİDİN NİŞANDA GİYDİĞİ KIYAFETİ TABUTUN ÜZERİNE ÖRTÜLDÜ



İstanbul’da 24 gün önce nişanlanan şehidin 3 ay sonra hayatını Özge İslam’la birleştirmeye hazırlanırken şehit olması yürekleri dağladı. Şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtüldü. Şehit Yalçın’ın geride sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nişan fotoğrafları kaldı.





Şehidi Erbaa’da binlerce vatandaş son yolculuğuna uğurladı. Dev Türk bayrağı açan gençler, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları attı.

CENAZEYE BAKAN EROĞLU DA KATILDI



Cenazeye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erbaa Kaymakamı Abdulkadir Demir, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile binlerce vatandaş katıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA ASTSUBAY KARACA'YA VEDA

SURİYE'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş'ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Astsubay Ökkeş Karaca'nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı.

Törende 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın üniformasını giyen kardeşi Ramazan ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıt yaktı. Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.