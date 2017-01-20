'FIRAT KALKANI'NDA 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

'Fırat Kalkanı'nda 23 terörist etkisiz hale getirildi'

Türk Silahlı Kuvvetlerince, devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 150'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 224 hedef imha edildi, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
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