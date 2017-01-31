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FIRAT KALKANI'NDA 30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Fırat Kalkanı'nda 30 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde 30 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 231 hedef vuruldu, 30 terörist etkisiz hale getirildi.

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