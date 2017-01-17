FIRAT KALKANI'NDA DEAŞ'A AĞIR DARBE

Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ağır darbe

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
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