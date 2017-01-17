Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 116 hedef ateş altına alındı, 20 terörist etkisiz hale getirildi.
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