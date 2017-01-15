Fırat Kalkanı'nda neler oluyor ? İşte son durum...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hazırladığı bilançoya göre, 24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 1775’i DEAŞ, 310’u da PYD/PKK mensubu olmak üzere toplam 2 bin 85 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye üzerinden terör örgütü DEAŞ’a katılmak için yasadışı yollardan Suriye’ye giriş yapmak isteyen yabancı terörist savaşçı sayısında ciddi oranda azalma görüldü.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 24 Ağustos 2016 tarihinden bu yana devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı ve başta Suriye hudutu olmak üzere Türkiye sınırlarında geçen yıl yaşananlarla ilgili kapsamlı bilanço çıkardı. Buna göre, Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 24 Ağustos’tan düne kadar 1518’si ölü, 250’si yaralı ve 7’si sağ olarak toplam 1775 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi.



Harekâtta etkisiz hale getirilen PKK / PYD’li terörist sayısı da 295’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere toplam 310 oldu. Türk savaş uçakları 1141 hedefe, 1233 bomba attı.



Tespit edilen 2 bin 845 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın imha edildi. Azez - Cerablus arasında toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

EL BAB’DA DURUM NE?

Geçen yıl 9 Aralık’ta başlayan El Bab’a yönelik harekâtta ise batıdan ve kuzeyden kentin dış mahallelerine ulaşıldı. El Bab’ın tamamının ele geçirilmesi için tecrit harekâtı devam ediyor. Terör örgütü PKK / PYD’nin Afrin-Menbiç hattını birleştirme amacıyla Afrin’den doğuya, Menbiç’ten de batıya doğru olası saldırılarını durdurmak amacıyla gerekli önlemlerin alınmaya devam ettiği de bildirildi.m 68 farklı ülkeden DEAŞ’a katılmak amacıyla yasadışı geçiş girişiminde bulunan yabancı terörist savaşçı sayısı, Ağustos - Aralık 2016 döneminde 2015’in aynı dönemine göre 7 kat azaldı. Fırat Kalkanı ile Suriye sınırında DEAŞ’ın tüm varlığı ve etkilerine son verildi. Suriye sınır hattında meydana gelen olaylar, Ağustos 2016’dan sonra 3 kat azaldı.m Yüzde 89.5’i Suriye sınırında olmak üzere 2016’da 57 bin 186 hudut olayında 46 bin yasadışı geçişe müdahale edildi. 390 bin 336’sı Suriye vatandaşı olmak üzere 74 ayrı ülkeden toplam 424 bin 641 kişi yakalandı.

330 KİLOMETRE BETON DUVAR

Suriye ve Irak kara sınırlarında ‘Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi’ kapsamında toplam 330 km. modüler beton duvar, 191 km. güçlendirilmiş kafes tel engeli, 445 km. hudut aydınlatması, 259 km. yol yapımı ve 1182 km. devriye hat yolu ıslahı tamamlandı.



AĞIR YÜKLÜ KAÇAKÇILIK 5 KAT DÜŞTÜ

Ağır yüklü kaçakçılık azaldı. 2015’te 4 bin 262 olan kaçakçılık olayı, geçen yıl 829’a düşerek 5 kat azaldı. Ağırlığı fazla, taşınması zor ve organize bir şekilde taşınabilecek malların huduttan yasadışı transferinde yüzde 70 ile 90 oranında bir azalma meydana geldi.



PKK'NIN SİGARA GELİRİ YÜZDE 90 AZALDI

Terör örgütü PKK’nın en önemli finans kaynaklarından biri haline gelen sigara kaçakçılığına büyük darbe vuruldu. 2015’te 1.6 milyon karton kaçak sigara yakalanırken, bu rakam geçen yıl 3 milyon karton sigaraya ulaştı. Önlemler sayesinde örgütün sigara kaçakçılığından elde ettiği gelir yüzde 90 oranında azaldı.