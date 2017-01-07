Fırat Kalkanı'ndan acı haber geldi

El Bab’ı ele geçirmek isteyen Özgür Suriye Ordusu güçlerine destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının bulunduğu alana terör örgütü DEAŞ unsurları öğle saatlerinde saldırı düzenledi. Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda 1 astsubay şehit oldu. Saldırının ardından sınır hattına getirilen şehit cenazesi, daha sonra askeri helikopter ile Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.