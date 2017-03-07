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FIRAT TANIŞ EKRANLARA DÖNÜYOR

Fırat Tanış ekranlara dönüyor

Star TV'nin yeni dizisi ''İstanbullu Gelin''e sevilen oyuncu Fırat Tanış dahil oluyor.

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Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş'un yaptığı, Star TV'nin büyük beğeni toplayan yeni dizisi 'İstanbullu Gelin'e 2. bölümden itibaren sevilen oyuncu Fırat Tanış dahil oluyor.

SAÇLARINI KESTİRDİ

Beklenmedik bir sırla Boran ailesinin hayatına, bomba gibi düşecek olan Adem Sezgin karakterini canlandıran Tanış, rolü için saçlarını kestirdi ve sakallarını uzattı.

"UMARIM HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULUR"

Tanış; başta Faruk olmak üzere tüm Boranlardan hesap sormaya gelen Adem Sezgin'i şu sözlerle anlatıyor; "Sıradan bir kötü değil, Adem. Alışılmışın dışında farklı yönleri var. Kendini haklı görüyor ve sebeplerine inanıp onlardan güç alıyor. Harika bir ekip, özenle seçilmiş bir kadro ile inanılmaz keyifle çalışıyoruz. Umarım hak ettiği karşılığı bulur."

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