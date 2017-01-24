Fırıncılar sahte demir paradan bıktı

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Selim Açık, fırıncıların sahte 1 TL'lik madeni para nedeniyle çaresiz kaldıklarını, çok sayıda üyelerinin metal paraları sayan ve sahtelerini bulan 4 bin dolarlık ithal makinelerden satın alarak Merkez Bankası ve polise ifade vermekten kurtulduğunu söyledi.

Selim Açık, sahte metal paralar yüzünden fırıncı esnafının sık sık Cumhuriyet savcılıklarına gidip ifade verdiklerini dile getirdi. Açık, fırıncıların müşterilerin verdiği binlerce metal parayı banknot haline getirmek için Merkez Bankası şubelerine gittiklerinde sahte paraların ortaya çıktığını anlatırken şöyle dedi:

"Bu sahte parayı gerçeğinden ayırmamız güç. Bu nedenle hakkımızda rapor düzenleyip, Cumhuriyet Savcılığına sahte parayla ilgili suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu paraları Merkez Bankasına götürdüğümüz zaman sorun ile karşılaşıyoruz. Savcılığa ifade vermek zorunda kalıyoruz. Fırınlara günlük 3 bin lira demir para geliyor. Bunları haftada 1-2 içinde bankaya götürmek zorunda kalıyoruz. Metal paraların içinde en çok 1 TL sahte geliyor. Bunun yanı sıra kullanılmayan para geliyor. Yani içinde cent'ten Euro'ya kadar çeşitli paralar bulunuyor. Örneğin bankaya 10 bin TL götürüyoruz. Bunların içinde sahte paralar çıkıyor. Sahte paralar nedeniyle adliyede ifade veriyoruz ve 5-6 saat bu durumla uğraşıyoruz. Bu paralar kendimiz kontrol etmeye çalışsak günlük yaklaşık 2 saatimizi alıyor."

Undane Ekmek Fabrikası işletmecisi Selçuk Açık'da, Merkez Bankası ve polisle uğraşmak yerine, yurt dışından ithal 4- 4.5 bin dolara mal olan özel yapım para sayma makinası almak zorunda kaldıklarını, bu makinaların sahte paraları ayırdığına dikkat çekti. Selçuk Açık, şöyle dedi:

"Bu cihazı yaklaşık 1 yıl önce bize günlük gelen 3-4 bin TL dolayındaki metal paraların bazılarının sahte çıkması üzerine almak zorunda kaldık. Bu cihaz bütün madeni paraları büyükten küçüğe doğru ayırıyor. Aynı zamanda sahte ya da içinde kırılan ve ezilen paraları da ayrı bir gözde topluyor. Madeni paraları kendimiz kontrol etmeye çalışsak, günlük yaklaşık 2-3 saatimizi alır. Makineyi aldıktan sonra para ayırma derdinden kurtulduk. Bu makinenin fiyatı 4 bin ile 4 bin 500 dolar arasında değişiyor. Özel olarak yapılmış makine, hem parayı sayıyor hem de sahteyi yakalıyor."