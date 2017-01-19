FIRSATÇILAR İŞ BAŞINDA: PİYASADA İLAÇ BULUNAMIYOR

Fırsatçılar iş başında: Piyasada ilaç bulunamıyor

Döviz kurundaki büyük artış ilaçta zam fırsatçılığını tetikledi. Eczacılar ilaç depolarının piyasaya ilaç vermediğini iddia etti.

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Döviz kurunun ilaç fiyatlarına 20 Şubat’ta zam olarak yansıyacak olması hastaları her anlamda mağdur etti.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre ilaç firmalarının depolara, depoların da eczanelere ilaç vermekten kaçındığı ortaya çıktı. İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, piyasadaki ilaçların yüzde 90’a yakınının ithal olduğunu ve bu nedenle şu an hastaların her 10 ilaçtan 9’una ulaşamadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na çağrı yaptı: “Firmalar, zam gelmeden önce ilaçlarını piyasaya sunmak istemediği için bu sorunlar yaşanıyor. Bakanlık bu konuya el atmalı"

Dışa bağımlılık

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, yeni yılın ilk günlerinde, özellikle yurtdışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Avro kurunu 2.1166’dan, 2.3421 liraya yükseltmişti. 20 Şubat’ta geçerli olacak şekilde ilaç kuruna zam gelmesinin ardından pek çok ilaç firmasının ilaçları piyasaya vermekten kaçındığını söyleyen Göksan, “İlaç firmaları depolara, depolar da piyasaya ilaç vermekten kaçınıyor. Çünkü zam dönemlerinde ellerindeki ilaçları çıkarıp zamlı şekilde piyasaya sunmayı tercih ediyorlar” dedi. Her zam döneminde benzer sorunların yaşandığını anlatan Göksan, hastaların eczane eczane dolaşıp ilaç aradığını kaydetti. Göksan, “En büyük sorun ilaçta dışa bağımlı olmamız. Bu olduğu sürece benzer sorunlar hep yaşanacak” diye konuştu.

Ağrı kesici de yok

Eski İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör ise ilacını bulamayan hastanın, eczacılarla karşı karşıya geldiğini söyleyerek, “Özellikle büyük firmalardan ithal edilen pek çok ilaç yok. Bulunamayan ilaçların içinde antibiyotikler de, ağrı kesiciler de, tansiyon ilaçları da var. Kanser, kan ilaçları da bulunamayanlar arasında... Döviz hızla artıyor. Böyle devam ettiği sürece ilaç sıkıntısı yaşanmaya da devam edilecek. Ülkemizdeki asıl sorun yerli ilaç sanayisinin bitmesi. Milli ilaç sanayi tekrar kurulmalı, güçlendirilmeli. İlaçta dışa bağımlılık hızla arttı, önceleri ithal edilen ilaç yüzde 10’du, yüzde 90’ı Türkiye’de üretiliyordu. Şimdi o yüzde 60 ithale çıktı” dedi.

Cumhuriyet
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