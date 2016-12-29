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FIRTINA ATATÜRK HAVALİMANI'NI DA VURDU ! ŞOK GÖRÜNTÜLER...

Fırtına Atatürk Havalimanı'nı da vurdu ! Şok görüntüler...

İstanbul'da etkili olan fırtına, Atatürk Havalimanına iniş yapacak uçakları beşik gibi salladı.

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İstanbul'da etkili olan fırtına, Atatürk Havalimanına iniş yapacak uçakları beşik gibi salladı. Bazı uçaklar pisti pas geçerken Atatürk Havalimanı apronunda çalışanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul'da "CB" (kümülonimbus) olarak adlandırılan, kötü hava koşullarına, yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar ve kuzeyli fırtınalar nedeniyle Atatürk Havalimanına iniş yapacak uçakların pilotları ve yolcular sıkıntılı anlar yaşadı. Pilotlar fırtına nedeniyle iniş için yaklaşmayınca havada tur atmak zorunda kaldı. İniş yapacak uçaklar arasındaki mesafe de artınca gecikmeler yaşandı. Bazı uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kötü hava şartları uçakları beşik gibi salladı. Havayolu şirketleri ise bazı seferlerini iptal etti.

İHA
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