SON DAKİKATSK AÇIKLADI ! EL BAB'TA DEAŞ'A RUS DARBESİ
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

FIRTINA UÇURDU, OK GİBİ SAPLANDI !

Fırtına uçurdu, ok gibi saplandı !

İstanbul Karaköy'de fırtınanın uçurduğu afiş demiri, bir otomobile saplandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul'da dün yaşanan olumsuz havaşartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı.

Karaköy Mumhane Caddesi'nde bulunan katlı otoparkın önünde seyreden aracın tavanına fırtınadan kopan dev afişi taşıyan profil demiri ok gibi saptandı. Vatandaşların hayretler içinde izlediği olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.Olay anı ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

 

Fırtına uçurdu, ok gibi saplandı !

DHA
189
İşte 2017 AGİ ücretleriİşte 2017 AGİ ücretleri
Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"Gökçek'ten bomba iddia ! "Ruslar temizler"
SONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktıSONAR’ın Başkanlık anketinden ''hayır'' çıktı
Deniz Akkaya'dan canlı yayında olay gafDeniz Akkaya'dan canlı yayında olay gaf
PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !PKK'ya katılacaktı... Otobüste yakalandı !
Trump'ın ekibinden şok Altıntaş iddiasıTrump'ın ekibinden şok Altıntaş iddiası
Öz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli olduÖz kızına tecavüz etmişti ! Cezası belli oldu
Yaban keçisi donarak öldü !Yaban keçisi donarak öldü !
Sıktığı ilk kurşun halka öncü olduSıktığı ilk kurşun halka öncü oldu
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS