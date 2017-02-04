Fitch'in notuna rağmen TL değerlendi !

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı.
Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL, dolar karşısında bir haftada yüzde 5, avro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı.
Analistler, TL'nin 2015 ve 2016'da genel olarak emsallerinden negatif ayrıştığını hatırlatarak, 2017 yılının ilk günlerinden itibaren bunun tersine döndüğünü kaydetti. TL'nin yıl başına göre halen dolar karşısında yüzde 5 düşüşte olduğunu, diğer gelişen ülke para birimlerinin ise yüzde 5'i aşan oranlarda pozitif tarafta olduğunu dile getiren analistler, benzer ülke para birimleri ile arasındaki farkı kapatmak için TL'deki pozitif görünümün devam edebileceğini söyledi.
Türkiye için negatif beklentilerin sonlanmasıyla TL'nin diğer para birimlerinden pozitif ayrışmaya başladığını ifade ede analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırma adımları ve piyasada swap olarak değerlendirilen "TL depo karşılığı döviz depo" ihalelerine gelen talebin zayıflamasının da etkisiyle TL'nin güçlendiğini dile getirdi.
Fitch ve S&P'nin değerlendirmelerinin ardından geçen hafta cuma günü uluslararası piyasada 3,91 seviyesini test eden ve haftayı 3,8690'dan tamamlayan dolar/TL, hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket etti ve yurt içi piyasaların kapanışında yaklaşık yüzde 5 değer kaybıyla son 1 ayın en düşük seviyesi olan 3,6870 seviyesine kadar geriledi.
Bu hafta dolar karşısında Güney Afrika randı yüzde 1,6, Brezilya reali yüzde 1, Macaristan forinti yüzde 1,4, Hindistan rupisi yüzde 1,3, Güney Kore wonu yüzde 3,6 ve Rusya rublesi yüzde 1,5 değer kazandı. Daha önceki süreçte TL ile birlikte en fazla değer kaybeden para birimlerinden olan Meksika pesosu ise bu hafta dolara karşı yüzde 2,5 değerlendi.
Başbakan'dan ''evet'' kampanyasına eleştiri
CHP'li vekilden ''900'lü hat'' iddiasına cevap
FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !
Atatürk Havalimanı'nda şüpheli minibüs alarmı !
Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
Ne altın ne dolar... Parayı ona yatıran kazandı !
Konutta 4 müjde birden
İstanbul'da polise saldırı ! Üstünden cephane çıktı
Nijeryalı iki öğrenci ile Türk genci birbirlerine girdi
İzmir saldırısı PKK-FETÖ ittifakı çıktı
Emniyet'in yeni uygulaması 81 ilde başladı !
AVM'lerde yeni dönem ! Ankara'da başladı
FİTCH'İN NOTUNA RAĞMEN TL DEĞERLENDİ !
Türk Lirası, bir haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS