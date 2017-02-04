FİTCH'İN NOTUNA RAĞMEN TL DEĞERLENDİ !

Fitch'in notuna rağmen TL değerlendi !

Türk Lirası, bir haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı.

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir"  seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e  çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL,  dolar karşısında bir haftada yüzde 5, avro karşısında yüzde 4 ve sterlin  karşısında yüzde 5 değer kazandı.

Analistler, TL'nin 2015 ve 2016'da genel olarak emsallerinden negatif  ayrıştığını hatırlatarak, 2017 yılının ilk günlerinden itibaren bunun tersine  döndüğünü kaydetti. TL'nin yıl başına göre halen dolar karşısında yüzde 5 düşüşte  olduğunu, diğer gelişen ülke para birimlerinin ise yüzde 5'i aşan oranlarda  pozitif tarafta olduğunu dile getiren analistler, benzer ülke para birimleri ile  arasındaki farkı kapatmak için TL'deki pozitif görünümün devam edebileceğini  söyledi.

Türkiye için negatif beklentilerin sonlanmasıyla TL'nin diğer para  birimlerinden pozitif ayrışmaya başladığını ifade ede analistler, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkılaştırma adımları ve piyasada swap olarak  değerlendirilen "TL depo karşılığı döviz depo" ihalelerine gelen talebin  zayıflamasının da etkisiyle TL'nin güçlendiğini dile getirdi.

Fitch ve S&P'nin değerlendirmelerinin ardından geçen hafta cuma günü  uluslararası piyasada 3,91 seviyesini test eden ve haftayı 3,8690'dan tamamlayan  dolar/TL, hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket etti ve yurt içi piyasaların  kapanışında yaklaşık yüzde 5 değer kaybıyla son 1 ayın en düşük seviyesi olan  3,6870 seviyesine kadar geriledi.

Bu hafta dolar karşısında Güney Afrika randı yüzde 1,6, Brezilya reali  yüzde 1, Macaristan forinti yüzde 1,4, Hindistan rupisi yüzde 1,3, Güney Kore  wonu yüzde 3,6 ve Rusya rublesi yüzde 1,5 değer kazandı. Daha önceki süreçte TL  ile birlikte en fazla değer kaybeden para birimlerinden olan Meksika pesosu ise  bu hafta dolara karşı yüzde 2,5 değerlendi.
 

AA
201
''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?''Hayırlı'' kelimesinin kullanı mı yasaklandı mı ?
"FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü""FETÖ'cü olmak vebalı olmaktan daha kötü"
Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...Ölene kadar sırtını sergileyecek, öldükten sonra ise...
FETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandıFETÖ'den aranan kişi kebapçıda yakalandı
Reina saldırısında yeni gelişme !Reina saldırısında yeni gelişme !
Ahmet Türk hakkında karar verildiAhmet Türk hakkında karar verildi
Başbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepkiBaşbakan'dan sosyal medya yalanına sert tepki
ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"ERDOĞAN: "PENSİLVANYA, KANDİL VE İMRALI BİRLEŞTİ"
Kılıçdaroğlu, CHP'li Türkmen'in istifasını istediKılıçdaroğlu, CHP'li Türkmen'in istifasını istedi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS