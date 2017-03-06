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FLAPPY BİRD’DEN SONRA YENİ ÇILGINLIK: EİGHT NOTE

Flappy Bird’den sonra yeni çılgınlık: Eight Note

Bir döneme damgasını vuran Flappy Bird'ün ardından bu kez "Eight Note" isimli oyun sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

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 “Sinir bozucu” olarak tanımlanmasına rağmen bir dönem akıllı telefon kullanıcılarının gözdesi olan Flappy Bird’ün ardından yeni bir oyun Asyalıların gözdesi oldu.

Eight Note olarak isimlendirilen oyun mantık olarak Flappy Bird’ü andırsa da oyuncular kontrolü sesli komutlarla sağlıyor.

"Sonsuz" ve "Etaplar" olarak iki farklı moda sahip olan oyunda kısık sesle verilen komutlar kahramanı yavaşça ilerletirken, çığlık atmak karakterin yükseğe zıplamasını sağlıyor.

Oyunun kendisi kadar oynanış videoları da popüler oldu. Özellikle YouTube üzerinden yayınlanan oyuncu videoları büyük ilgi görürken yeni bir akımın da başlamasını sağladı. 

Oyunun App Store'da Çinli bir yazılımcı tarafından geliştirildiği görülmesine rağmen bazı kullanıcılar bilinenin aksine yapımcının bir Japon olduğunu iddia ediyor.

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