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FLAŞ İDDİA: BAŞBAKAN YILDIRIM, HOLLANDA BAŞBAKANI İLE BULUŞACAK

Flaş iddia: Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile buluşacak

Türkiye ile Hollanda arasındaki krizin ardından Hollanda Başbakanı Rutte'nin Başbakan Yıldırım'a görüşme teklif ettiği iddia edildi.

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Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik skandal tutumunun ardından ortaya çıkan diplomatik kriz sürüyor. 

Hollanda'da yayımlanan AD gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte tarafından gündeme getirilen, "Beraber yemek yiyip, sorunları ele alalım" önerisini kabul ettiğini iddia etti.

BBC Türkçe'nin haberine göre gazete, bu bilgiyi Başbakan Rutte ile Pazartesi günü öğleden sonra yapılan ve Salı günü yayımlanacak olan röportaja dayandırdı.

AD gazetesine göre, Cumartesi gecesi Rotterdam'da yaşanan olaylar nedeniyle Yıldırım'ı telefonla arayan Hollanda Başbakanı Rutte, "Diplomatik krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için oturup koca birer tabak yemek yiyelim" dedi.

Hollanda Başbakanı, iki ülke arasındaki sorunları yemek masasında ele almanın mantıklı olacağını ve gerilimi yumuşatacağını söyledi.
Binali Yıldırım'ın bu teklife olumlu yanıt verdiğini söyleyen Rutte, "Bunun gerçekleşeceğini umuyorum. Bu niyeti karşılıklı görüştük, yapmayı onayladık. Bunun için uygun zamana bakacağız" dedi.

Mark Rutte, Salı günü yayımlanacak röportajında, Alman basınında yer alan ve Türk bakanlara Hollanda seçimlerinin ardından kampanya yapma izni verileceği yönündeki haberleri de yalanladı. Hollanda Başbakanı, "Türkler seçimden sonra da gelemez. Bunu istemediğimizi açıkça ifade ettik. NATO müttefikimiz Türkiye'ye gösterilen bu sert tepkinin seçimlerle ilgisi yok" görüşünü dile getirdi.

BELÇİKA'DAN MHP'NİN EVET KAMPANYASINA EVET YOK

Hollanda'nın Türk bakanların referandum ile ilgili toplantılarına izin vermemesi ardından Belçika da MHP'nin (Milliyetçi Hareket Partisi) ülkede referandum kampanyası yapmasına engel koydu. Belçika'nın ikinci büyük kenti Anvers Belediye Başkanı De Wever, MHP tarafından düzenlenen referandum kampanyası toplantısına izin vermedi.

Aynı zamanda Flaman Çıkarı Partisi lideri olan De Wever, Cuma günü yapılması planlanan toplantının "güvenliği tehdit edeceğini" ifade etti. Bu nedenle MHP'nin referandum kampanyasına izin verilmedi.

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