Flaş Sincar açıklaması: "Her an patlayabilir"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesud Barzani'ye bağlı Roj Peşmergeleri olarak bilinen Suriye Peşmergeleri'nin komutanı, Sincar'da konuşlanan güçler ve bölge hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peşmerge komutanı ayrıca, "ABD resmi bir şekilde bizden hazırlanıp Rojava’ya geçmemizi istedi ancak PKK ve YPG karşı çıktı” dedi.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre; Roj Peşmerge Birliği Komutanı Şervan Derki, peşmergenin Suriye'nin kuzeyine gitmesini ABD’nin istediğini belirtti. Derki, “İran ve Suriye bunu istemedi, PKK da engel oldu” şeklinde konuştu.

Derki, “6 bin Roj Peşmergesi'nin 3 bini, Güney Kürdistan-Rojava sınırında 80 kilometrelik alan boyunca konuşlanmış durumda” dedi.

Derki, “Planımız, önümüzdeki süreçte peşmergemizin sayısını 10 bine çıkarmak. Hali hazırda yeni katılan peşmergelerin eğitim devresi sürüyor. ABD resmi bir şekilde bizden hazırlanıp Rojava’ya geçmemizi istedi ancak PKK ve YPG karşı çıktı” şeklinde konuştu.

Bu engellemede sadece terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG’nin rolü olmadığını düşünen Derki, onlardan daha büyük güçlerin bu oyunu oynadığını iddia ederek, “Roj Peşmergeleri’nin Rojava’ya geçmesini İran ve Suriye engelliyor” dedi.

"HER AN PATLAMA İHTİMALİ VAR"

Sincar'a bağlı Sinun'da yaşayan bir bölge sakini ise, "Şengal (Sincar) ve çevresi patlamaya hazır bomba gibi. Her an patlama ihtimali bulunuyor" dedi.

500 PEŞMERGE KONUŞLANDIRILMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki Suriyeli Peşmergelerin geçen hafta, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığına karşı harekete geçirildikleri belirtilmişti. AA'nın haberine göre, Roj Peşmergeleri komutanlarından Albay Kadir Şeyh Memi, yaptığı açıklamada, "Güçlerimizden 500'ünü Şengal (Sincar) ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesur köyü arasında konuşlandırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Suriyeli Peşmergelerin sevk edildiği bölgelerin PKK'nın elinde olduğunu belirten Memi, "PKK militanlarının bölgeden çıkarılması için oraya güç takviyesi yaptık" demişti.

Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabası ve Hanesun bölgesi Irak-Suriye sınırında yer alıyor.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.