FM radyo tarih oluyor !

Akıllı telefonlar, internet radyoları derken bir zamanların bilgi edinmek için kullanılan en yaygın iletişim ağlarından olan FM radyo, tarihin tozlu sayfalarına gömülebilir. Norveç hükümeti, FM radyo istasyonlarını yavaş yavaş kapatmaya hazırlanıyor. Norveçböylelikle FM’den dijitale geçiş sürecini ilk tamamlayan ülke olacak.

Öte yandan ülkede yapılan oylamada Norveçlilerin yüzde 66’sının bu karara karşı olduğu belirtiliyor. Kapamanın 2 milyon aracın radyo bağlantısız kalmasına neden olacağını söyleniyor. 5.2 milyon nüfusa sahip Norveç’te evlerin yüzdem 70’inde dijital radyo ağı DAB bulunuyor.

Norveç Kültür Bakanı Thorhild Widwey, DAB standardına geçilmesiyle birlikte radyo dinleyicilerinin daha çeşitli ve çoğulcu içeriklere daha yüksek ses kalitesiyle ulaşacağını, aynı zamanda radyonun işlevlerinin çeşitleneceğini belirtti. Dijitalleşmenin acil durumlara hazırlık sistemini de geliştireceğini vurgulayan Widwey, artan rekabetin yenilik ve gelişim için yeni fırsatlar yaratacağını sözlerine ekledi.

Teknoblog'un haberine göre Norveç’teki mevcut DAB sisteminde 22 ulusal radyo kanalı bulunuyor. 20 kanalı daha barındırma kapasitesi bulunan sistem, FM’in sunduğu mevcut 5 kanala kıyasla somut bir sıçrama vadediyor. Ülkede DAB sistemi 1995, daha gelişmiş bir versiyon olan DAB+ ise 2007 yılından bu yana kullanılıyor. Norveç Kültür Bakanlığı DAB ve DAB+ arasındaki tercihin yayıncılara bırakıldığını açıklarken, pek çok radyo istasyonunun DAB+’ı tercih edeceği düşünülüyor.