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FOÇA'DA GEMİDE ÇIKAN YANGINDA 1 ASKER ŞEHİT OLDU

Foça'da gemide çıkan yangında 1 asker şehit oldu

İzmir'de bir gemide çıkan yangında dumandan etkilenen 1 asker şehit oldu.

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İzmir'in Foça ilçesinde, askeri gemide çıkan yangında dumandan etkilenen Deniz Er Hüseyin Karaca (20) şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Foça Deniz Üssü'ndeki gemide çıkan yangında dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırılan 4 askerden biri olan Deniz Er Hüseyin Karaca, tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Hüseyin Karaca'nın Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde oturan ailesi acı haberi alarak, İzmir'e gitti.

Karaca'nın cenazesinin, Foça'da yapılacak askeri törenin ardından, yarın Burdur'da toprağa verileceği öğrenildi.

 

AA
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