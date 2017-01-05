Gerek evlerde, gerek restoranlarda ve gerekse de gıda fabrikalarında kullanılmaları mümkündür. Fonksiyonel derin dondurucular ise, ek olarak şu özellikleri sunar:

Farklı soğutma modları ile değişik lezzetlerin depolanması mümkündür.

A+ düşük enerji sınıfı modeller A sınıfı ürünlere göre 20% daha fazla tasarruf sağlar. Böylelikle, hem daha az elektrik tüketilir ve hem de yüksek verimlilik sayesinde soğutma kalitesi artar.

Fonksiyonel derin dondurucularda yiyecekleri üst üste istiflemeniz mümkündür. Bu sayede daha fazla ürün depolanabilir.

Fonksiyonel derin dondurucular soğuk havayı tabanda muhafaza ederek daha az enerji harcar.

Tek düğme ile hızlı şoklama, ayarlanabilir termostat, dolap içi aydınlatma gibi özellikleri sayesinde daha pratik bir kullanım kolaylığı sağlarlar.

Tasarım ve işlevsellik ön plandadır. Soğuk hava tabanda muhafaza edildiği için daha az enerji harcanır. Gövde yapısı son derece sağlamdır. Yazın derin dondurucu, kışın ise soğutucu özelliği ile yıl boyunca farklı ürünleri korumaya yardım eder.

UED 360 D/S A+ isimli modelimiz, fonksiyonel derin dondurucular için güzel bir örnektir. UED 360 D/S A+, dondurucu, soğutucu ve sıfır derece özelliği ile üç farklı çalışma moduna sahiptir. Kolay ve esnek konumlandırma için opsiyonel 4 adet tekerlek içermektedir. 270 litre net hacme sahip olup, sadece 46,5 kilo (net) ağırlığındadır. Elektrik kesintilerinde dahi 30 saat boyunca gıdalarınızı korur. Günlük 18 kg dondurma kapasitesine sahiptir.

Fonksiyonel derin dondurucuların kullanımı, yukarıda açıkladığımız ek özellikler dışında klasik derin dondurucular ile hemen hemen aynıdır. Bu modellerde, en iyi performanslarını tam dolu iken gösterir. Zira dondurulmuş ürünler kendi yalıtımlarını oluşturur ve bunların sayısı arttıkça, kompresör soğutma için daha az çalışır. Gıdalar fonksiyonel derin dondurucu içine konulmadan önce paketlenmeli ve etiketlenmelidir. Bu sayede, son kullanma tarihi bakımından endişe edilmesine gerek kalmayacaktır. “İlk giren ilk çıkar” kuralı, fonksiyonel derin dondurucular için de geçerlidir. Dondurucuda en uzun süre bekleyen ürün, ilk olarak kullanılmalıdır.