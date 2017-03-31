FORD 500 BİN ARACINI GERİ ÇAĞIRDI !

Ford 500 bin aracını geri çağırdı !

Ford'un bazı otomobillerinde ortaya çıkan teknik arızalardan dolayı, yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı ortaya çıktı.

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Otomobil geri çağırma dalgasına yakalanan Ford, 440.000 aracı geri çağırmak zorunda kaldı. Kuzey Amerika bölgesinde 211000 adet otomobil kapı mandalındaki sorundan dolayı, diğer 230000 aracın ise kaporta altındaki bir sorundan dolayı yanma riski altında olması nedeniyle geri çağırıldığı ortaya çıktı.
 
Kapı mandalındaki hatanın, beklenmedik anlarda kapının açılmasına sebep olduğu belirtildi. Özellikle seyir halindeyken kapının bir anda açılması çok büyük kazalara yol açabilir. Bu hatanın, 2014 Ford Fiesta, 2013 ve 2014 model Ford Fusion modellerine ek olarak 2013 ve 2014 Lincoln MKZ modellerinde olduğu ortaya çıktı.
 
Motor bölgesindeki hata ise 2013 ve 2015 model Ford Escape, Ford Fiesta ST, Ford Fusion ve 1.6L GTDI Transit Connect modellerinde boy gösteriyor. Bu sorunların Ford'a 295 milyon dolar gibi oldukça büyük bir maddi zarara yol açacağı tahmin ediliyor. Merak edilen asıl detay ise bu araçların başka bölgelerde benzer sorunların olup olmadığı.

Hürriyet
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