FOREX İŞLEMLERİNE 50 BİN TL ZORUNLULUĞU

Forex işlemlerine 50 bin TL zorunluluğu

Döviz piyasalarında yapılacak, "kaldıraçlı" olarak bilinen kredili işlemlerde "pozisyon alabilmek" için en az 50 bin lira karşılığında "teminat" yatırılması zorunluluğu getirildi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğinde, “Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50,000 lira veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır” hükmü getirildi.

Kaldıraçlı işlemlerde “kaldıraç oranı”nın, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek “pozisyon tutarını gösteren oran” olduğu da anımsatılan tebliğ ile, “Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez” kuralı da getirildi. Bu oran daha önce “100:1” olarak uygulanıyordu.

Tebliğde ayrıca, “Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir” denildi.

Tebliğe göre; “İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50,000 lira veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50,000 lira veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.”

Uygulanacak “azami kaldıraç oranları”nın aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirleneceği de belirtilen tebliğde, “Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür” denildi.

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