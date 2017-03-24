Formula 1 Grand Prix’leri ve MotoGP yarışları, sadece S Sport’ta

Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Felipe Massa ve Jenson Button gibi efsaneler, Formula 1’in tek yayıncısı S Sport’ta yarış severlerle buluşacak.

Avustralya Grand Prix’sinin canlı yayın heyecanı, Cumartesi sabahı 06.00’da başlayacak antrenman turları ile start alacak. Sıralama turları ise 09.00’dan itibaren yayında olacak.

Formula 1 tutkunları, büyük yarışın heyecanını ise 26 Mart Pazar sabahı 08.00’den itibaren Serhan Acar’ın keyifli ve bilgilendirici anlatımıyla S Sport’ta yaşayacak.

MotoGP’de yeni sezon Katar’da açılacak

Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa ve Valentino Rossi gibi MotoGP efsaneleri de 2017 sezonunu S Sport’ta açacak. Cumartesi günü düzenlenecek olan birinci ve ikinci sıralama turları 20.30 ile 21.15 arasında canlı yayınlanırken, Pazar günü gerçekleştirilecek olan büyük yarış ise 21.00’den itibaren hız tutkunlarıyla buluşacak.

Saran Group’un Premium içerikli kanalı S Sport, 2017 sezonu içerisindeki tüm Formula 1 ve MotoGP Grand Prix’lerini canlı yayınlayacak.

Sporseverler; S Sport’a Digiturk 87, D-Smart 78 ve Turkcell TV + 77. kanaldan ulaşabiliyor.