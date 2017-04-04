Haritadan silinen bölge böyle görüntülendi

Yakınlarından haber alamayan aileler ise, morgları dolaşıyor. Birçok kurban yakını, cesetlerin hemen kendilerine verilmesini istiyor çünkü çürüme gibi endişeleri var. İki yakınını kaybeden 45 yaşındaki ev hanımı Yadira Andrea Munoz, "Lütfen işlemleri hızlandırın" diye yalvarıyor ancak yetkililer Munoz'la aynı fikirde değil. Ailelerin sabırlı olmasını isteyen yetkililer, yanlış cesetlerin verilmesini istemediklerini söylüyor.

