Haritadan silinen bölge böyle görüntülendi
Kolombiya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 273'e yükseldi.
Kolombiya'nın güneybatısındaki Mocoa kentinde gerçekleşen dev heyelan ve selde can kaybı 273'ü buldu. Kurbanlardan 43'ü çocuk.
Üç ayrı nehir kolunun taşmasıyla cehennemi yaşayan Mocoa'yı bir kez daha ziyaret eden Kolombiya lideri Juan Manuel Santos, 193 kurbanın kimliğinin belirlendiğini söyledi. Santos'un verdiği bilgiye göre, 262 yaralıdan 70’i Mocoa dışındaki hastanelere nakledildi.
Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de yakınlarına teslim ediliyor. Uluslararası haber ajansları, gözyaşları içinde kurbanları toprağa veren acılı ailelerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Yakınlarından haber alamayan aileler ise, morgları dolaşıyor. Birçok kurban yakını, cesetlerin hemen kendilerine verilmesini istiyor çünkü çürüme gibi endişeleri var. İki yakınını kaybeden 45 yaşındaki ev hanımı Yadira Andrea Munoz, "Lütfen işlemleri hızlandırın" diye yalvarıyor ancak yetkililer Munoz'la aynı fikirde değil. Ailelerin sabırlı olmasını isteyen yetkililer, yanlış cesetlerin verilmesini istemediklerini söylüyor.