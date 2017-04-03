Sel suları yılan ve köpek balıklarını kente getirdi
Avustralya'nın iki eyaletini vuran Debbie Kasırgası'ndan sonra yaşanan sel hayatı giderek zorlaştırıyor
Avustralya'nın iki eyaletini etkisi altına alan Debbie Kasırgası’nın ardından yaşanan sel ülkede yaşamı daha da zorlaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde sel sularının kent merkezine kadar getirdiği köpek balıklarının ardından bu kez de yılanlar evlere kadar girdi. Sel sularından kaçan yaklaşık 20 yılan evlerin içinde yakalanırken, düzinelerce ölü yılanın toplandığı belirtiliyor.
Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde etkili olan Debbie kasırgasının yol açtığı sellerde 3 cansız bedene ulaşıldı, 3 kişiden ise haber alınamıyor.
Geçen hafta başından itibaren Avustralya'nın Queensland eyaletinde saatte yaklaşık 270 kilometre hıza ulaşan Debbie kasırgası sonrası yaşanan sel sularından yılanlar da kaçıyor.