Sel suları yılan ve köpek balıklarını kente getirdi

Avustralya'nın iki eyaletini etkisi altına alan Debbie Kasırgası’nın ardından yaşanan sel ülkede yaşamı daha da zorlaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde sel sularının kent merkezine kadar getirdiği köpek balıklarının ardından bu kez de yılanlar evlere kadar girdi. Sel sularından kaçan yaklaşık 20 yılan evlerin içinde yakalanırken, düzinelerce ölü yılanın toplandığı belirtiliyor.