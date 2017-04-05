İşte bölge bölge son anket
GENAR, elindeki son anket rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye nefesini tuttu 16 Nisan referandumuna kilitlendi. Kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalarda sonuçlar şekillenmeye başladı. GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan'a son anket sonuçlarını açıkladı.
(Sabah)
KARARSIZLAR %4'E KADAR GERİLEDİ
Mart ayında referandum konusuna mesafeli yaklaşan seçmen giderek ısınmaya başladı. Meydanlarda bu heyecanı hissedebiliyorsunuz. Kararsızların oranı %4-5'e kadar geriledi. Bu kararsız kitlenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceğini düşünebiliriz.
İÇ ANADOLU %70'İN ÜZERİNDE 'EVET'
İç Anadolu Evet'in en rahat olduğu bölge. AK Parti'nin toplam oyları %60 civarında. MHP'nin de oyları düşünüldüğünde çok güçlü bir 'evet' çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Kayseri'de bugünkü şartlarda "Evet" oyu %71. Son 10 gün bu oran artabilir. İç Anadolu'nun toplamında 'Evet' oranı %70'lerde çıkabilir
MARMARA'DA 'EVET' BİRKAÇ PUAN FARKLA ÖNDE
Marmara'da il il farkediyor. İstanbul'da son 15 günde Evet'in 2 puanlık yükselişi var. Bu ilde 'Evet'in birkaç puan önde olduğunu söyleyebiliriz. Trakya'da MHP'li seçmenin tavrı önemli. Bursa'da ise 'Evet' çok güçlü. Marmara'da "Evet'in önde olduğu bir tablo var. Ama bu fark çok açık değil.