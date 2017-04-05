İşte bölge bölge son anket

MARMARA'DA 'EVET' BİRKAÇ PUAN FARKLA ÖNDE

Marmara'da il il farkediyor. İstanbul'da son 15 günde Evet'in 2 puanlık yükselişi var. Bu ilde 'Evet'in birkaç puan önde olduğunu söyleyebiliriz. Trakya'da MHP'li seçmenin tavrı önemli. Bursa'da ise 'Evet' çok güçlü. Marmara'da "Evet'in önde olduğu bir tablo var. Ama bu fark çok açık değil.

