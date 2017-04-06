Net Araştırma'nın son referandum anketi
Net Araştırma Danışmanlık Merkezi’nin anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 50.8’i ‘Hayır,’ yüzde 49.2’si de ‘Evet’ diyecek.
Yapılan ankette şüphesiz en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de ankete katılanların %4.8'inin referandumdan haberinin olmadığıydı.
"Türkiye hangi sistemle yönetiliyor, biliyor musunuz?" sorusuna yanıt verenlerden %15'i yanlış yanıt verirken %13'ü de bilmiyorum dedi.