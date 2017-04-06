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  3. 06 Nisan 2017 00:28

Net Araştırma'nın son referandum anketi

Net Araştırma Danışmanlık Merkezi’nin anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 50.8’i ‘Hayır,’ yüzde 49.2’si de ‘Evet’ diyecek.

Net Araştırma'nın son referandum anketi

Yapılan ankette şüphesiz en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri de ankete katılanların %4.8'inin referandumdan haberinin olmadığıydı.

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Net Araştırma'nın son referandum anketi

"Türkiye hangi sistemle yönetiliyor, biliyor musunuz?" sorusuna yanıt verenlerden %15'i yanlış yanıt verirken %13'ü de bilmiyorum dedi.

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Net Araştırma'nın son referandum anketi

Ankete göre 16 Nisan'da sandığa gitmeyeceklerin sayısı da dikkat çekiyor.

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Net Araştırma'nın son referandum anketi

Anketin hiç kuşkusuz en çok beklenen sorusu ise "Referandumda oyunuz ne olacak?"tı. İşte sonuçlar...

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