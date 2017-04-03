  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Nisan 2017 16:35

Önce sel sonra toprak kayması: Ölü sayısı 254'e yükseldi

Önce sel sonra toprak kayması: Ölü sayısı 254'e yükseldi

1/ 21
Önce sel sonra toprak kayması: Ölü sayısı 254'e yükseldi

2/ 21
Önce sel sonra toprak kayması: Ölü sayısı 254'e yükseldi

3/ 21
Önce sel sonra toprak kayması: Ölü sayısı 254'e yükseldi

4/ 21