PKK'lı teröristlerin tepelerine çöktüler

"Hava hücum harekatını müteakip 4 Nisan'da operasyon bölgesinde yapılan arazi araması sonucunda 6 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 4-5 Nisan tarihlerinde bölgede yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen sığınaklardan, 4 adet kalaşnikof, 2 adet M-16 ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 5 adet 2 kilogramlık küçük tüp, DVD okuyucu, radyo, batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir."



