PKK'lı teröristlerin tepelerine çöktüler
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda, 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığınca, 3 Nisan'da Tatvan ilçesindeki Anadere bölgesinde başlatılan "Şehit Jandarma Kıdemli Üsteğmen Ömer Bozkurt Operasyonu"nun devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında, 4 Nisan'da bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlanması üzerine bölgeye silahlı helikopter ve uçaklarla hava hücum harekatı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:
"Hava hücum harekatını müteakip 4 Nisan'da operasyon bölgesinde yapılan arazi araması sonucunda 6 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 4-5 Nisan tarihlerinde bölgede yapılan arazi aramasında tespit edilen 2 sığınak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen sığınaklardan, 4 adet kalaşnikof, 2 adet M-16 ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 2 el bombası, 400 kilogram amonyum nitrat, 2 el telsizi, 15 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 5 adet 2 kilogramlık küçük tüp, DVD okuyucu, radyo, batarya, çok miktarda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir."