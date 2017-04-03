Rusya bir kez daha dehşeti yaşadı
Rusya'nın St. Petersburg kentindeki metro istasyonunda meydana gelen patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler gelmeye başladı.
Rusya'nın St Petesburg kentinde, mavi hattaki Sennaya Ploşad metro istasyonunda, metroda patlama meydana geldi. Gelen bilgilere göre patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti, en az 50 kişi yaralandı.
Patlamaların zamanlaması dikkat çekti. Patlamalar Rus lider Vladimir Putin'in görüşmeler için St. Petersburg'da bulunduğu bir sırada gerçekleşti. Putin, Petersburg’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Putin patlama için "Bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. Buna terör de dahil" dedi, başsağlığı dileğinde bulundu.
Putin şunları söyledi: "St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. St. Petersburg yetkilileri ve federal yetkililer, metrodaki patlamalarda yaralananlara destek vermek için her şeyi yapıyor. Patlamanın nedenlerinden bahsetmek için erken. Terörizm dahil her ihtimali değerlendiriyoruz"
Patlamaların zamanlaması dikkat çekti. Patlamalar Rus lider Vladimir Putin'in görüşmeler için St. Petersburg'da bulunduğu bir sırada gerçekleşti. Putin, Petersburg’da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Putin patlama için "Bütün olasılıkları değerlendiriyoruz. Buna terör de dahil" dedi, başsağlığı dileğinde bulundu.