Rusya'daki patlamada saldırganın ceset parçaları bulundu

Rusya'nın en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da 14 can kaybına yol açan terör saldırısının ardından bugün peş peşe son dakika haberleri geliyor. Rus yetkililer, saldırıyı bir canlı bombanın yaptığını açıkladı.



Dün gerçekleşen saldırıdan delil toplayan olay yeri inceleme ekipleri, saldırgana ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları bulunduğunu açıkladı. Trenin üçüncü vagonunda bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu henüz açıklanmadı.



Saldırganlardan birinin ismi açıklandı. Kırgızistan gizli servisi, 1995 doğumlu Ekbercan Celilov'un saldırıyı düzenlediğini duyurdu. Saldırganın en net fotoğrafı da yayınlandı. Sabah saatlerindeki haberlerde Celilov'un Kazakistan doğumlu olduğu belirtilmişti ancak kısa süre sonra resmi açıklama geldi.