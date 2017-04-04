Rusya'daki patlamada saldırganın ceset parçaları bulundu
Rusya'daki canlı bomba saldırısında saldırganın ceset parçaları bulundu.
Rusya, metroda 14 insanı öldüren saldırıyı bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini açıkladı. Yetkililer, saldırgana ait olduğu belirtilen ceset parçalarının bulunduğunu bildiriyor.
Metroyu cehenneme çeviren bombayı yerleştiren erkek şüpheli, Kırgızistan vatandaşı çıktı. 1995 doğumlu saldırganın ismi Ekbercan Celilov. Saldırganın en net fotoğrafı da yayınlandı.
Rusya bugün bir kez daha alarma geçti, isimsiz bomba ihbarları patlamanın gerçekleştiği Sennaya Meydanı istasyonunu kapatılmasına neden oldu.
Rusya'nın en büyük ikinci kenti St. Petersburg'da 14 can kaybına yol açan terör saldırısının ardından bugün peş peşe son dakika haberleri geliyor. Rus yetkililer, saldırıyı bir canlı bombanın yaptığını açıkladı.
Dün gerçekleşen saldırıdan delil toplayan olay yeri inceleme ekipleri, saldırgana ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları bulunduğunu açıkladı. Trenin üçüncü vagonunda bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu henüz açıklanmadı.
Saldırganlardan birinin ismi açıklandı. Kırgızistan gizli servisi, 1995 doğumlu Ekbercan Celilov'un saldırıyı düzenlediğini duyurdu. Saldırganın en net fotoğrafı da yayınlandı. Sabah saatlerindeki haberlerde Celilov'un Kazakistan doğumlu olduğu belirtilmişti ancak kısa süre sonra resmi açıklama geldi.
Metroya yine bomba ihbarı
St. Petersburg'da bugün bir kez daha alarm verildi. İsimsiz bomba ihbarları gelince saldırının gerçekleştiği Sennaya Meydanı metro istasyonu kapatıldı. İstasyonda arama yapılıd ve yaklaşık iki saat sonra yeniden kullanıma açıldı.
Olağan şüpheli IŞİD
Saldırıyı henüz üstlenen yok ancak olağan şüpheli terör örgütü IŞİD. IŞİD, Moskova yönetiminin Suriye'deki operasyonları nedeniyle üyelerine Rusya'ya saldırmaları çağrısında bulunmuştu. Ayrıca, örgütün iki hafta önce bastırdığı bir afişte 'Rusya'yı yakacağız' ifadeleri yer almıştı.
Kırmızı gül bıraktı
Resmen 'terör' saldırısı olduğu açıklanan olayın ardından Rusya lideri Vladimir Putin tüm güçleriyle saldırıyı aydınlatacaklarını söylemişti. Akşam saatlerinde saldırının gerçekleştiği metro istasyonuna çiçek bırakan Putin, her ihtimalin araştırıldığını söyledi.
Erdoğan'dan taziye mesajı
Başta Türkiye birçok ülkeden taziye ve başsağlığı mesajları alan Putin'i akşam arayanların arasında ABD Başkanı Donald Trump da vardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bugün Rusya lideri Putin'e başsağlığı mesajı gönderdi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: