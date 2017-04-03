Şehit babasının bıraktığı silahı devraldı
Teröristler tarafından şehit edilen babasının silahını devralan Ümmü Gülsüm koruculuk görevine başladı.
Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Yanıkçukur köyünün ilk kadın güvenlik korucusu Ümmü Gülsüm Polat (26) yemin ederek vatan nöbetine başladı. Bir yandan ev işlerini aksatmayan bir yandan da silahını kuşanarak teröristlerle mücadele için nöbete çıkan genç kadın, "Vatan aşkı için korucu oldum. Her zaman göreve hazırım. Şehit babamın bıraktığı silahı devralarak vatanım için her zaman göreve hazırım” dedi.
Diyadin ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan 1992 yılında 5 güvenlik korucusunun şehit olduğu 60 haneli Yanıkçukur köyünde 38 güvenlik korucusunun bulunduğu köye ilk defa bir kadın korucu görevlendirildi. 2 bin 190 rakımlı Tendürek Dağı'nın en son köyü olan Yanıkçukur köyü, 1988 yılından beri terör örgütleri ile mücadele etmeyi sürdürüyor.
Bölgedeki zor şartlara rağmen çocukluğundan beri güvenlik korucusu olmayı hayal eden Ümmü Gülsüm Polat, yıllar sonra bu hayaline kavuştu. Girdiği mülakat sınavlarını geçerek hedefleri 12’den vurmayı başaran Ümmü Gülsüm Polat, geçtiğimiz günlerde yemin ederek görevine başladı. Gün içerisinde ev işleri ile uğraşan Polat, nöbet saatlerinde mevziisine giderek vatan nöbetini tutmaya devam ediyor.
Vatanını, devletini, milletini ve bayrağını çok sevdiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Polat, köyde hem ev işlerini hem de koruculuğu birlikte yürüttüğünü anlattı. Kadınların koruculuk camiasında da olması gerektiğini vurgulayan Polat, vatanı için kendisine verilen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Vatan aşkı için korucu oldum. Her zaman göreve hazırım" dedi.