Şehit babasının bıraktığı silahı devraldı

Vatanını, devletini, milletini ve bayrağını çok sevdiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Polat, köyde hem ev işlerini hem de koruculuğu birlikte yürüttüğünü anlattı. Kadınların koruculuk camiasında da olması gerektiğini vurgulayan Polat, vatanı için kendisine verilen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirerek, "Vatan aşkı için korucu oldum. Her zaman göreve hazırım" dedi.